Manchester City News como Nico O’Reilly firma un nuevo contrato con Etihad

Nico O’Reilly ha firmado un nuevo contrato en Manchester City (Imagen: Manchester City FC)

La estrella de Manchester City, Nico O’Reilly, ha escrito a Etihad un nuevo contrato.

El jugador de 20 años ha impresionado en las primeras etapas de esta temporada y es muy apreciado por Pep Guardiola y el personal de la ciudad. Ahora ha firmado un acuerdo con el club hasta el verano de 2030 con la opción de un año extra.

Naturalmente, es un mediocampista atacante, pero se ha roto en el equipo del primer equipo a la izquierda y ha comenzado los últimos cuatro juegos de la ciudad.

O’Rilly fue particularmente impresionante en la visión defensiva del Arsenal y tiene un futuro brillante para él. A principios de este año fue objeto de interés de transferencia del Chelsea, mientras que otros clubes también estaban conectados con el joven. Pero City se ha movido para unir la perspectiva a nuevas condiciones.

Al firmar su nuevo acuerdo, O’Reilly dijo: «Este es un día que nunca olvidaré. He estado en la ciudad desde la edad de ocho años y haber llegado al primer equipo y jugado partidos, un sueño hecho realidad. Ser recompensado con un nuevo contrato es realmente especial.

“¡Estoy muy orgulloso y mi madre también!

«Pero en realidad, este es solo el comienzo para mí. Llegué tan lejos, pero quiero seguir presionando ahora, mejorar todos los días y convertirme en el mejor jugador que puedo ser. Aquí en la ciudad, con Pep como gerente, sé que puedo. Este es el mejor lugar para un jugador de fútbol.

«Quiero agradecer a todos los que trabajan en la academia, todos mis compañeros de equipo, Pep, el cuerpo técnico y los fanáticos de la ciudad, porque sin todas esas personas que me apoyan en el camino, todo esto no hubiera sido posible para mí».

El director de Voetbal Hugo Viana agregó: “Todos en el Manchester City están orgullosos de nuestra academia y Nico es un gran ejemplo de por qué es así.

“Cada joven jugador de la ciudad tiene que mirar a Nico y aprender de cómo se comporta y al lado del campo. Si lo hacen, no se equivocarán.

«Está técnicamente garantizado, inteligente y un lector brillante del juego. Su progreso desde que interviene en el primer equipo ha sido excelente y creemos que tiene mucho más que ofrecer. Realmente tiene un gran potencial. Nico también es una persona fantástica. Está tan concentrado en su fútbol, ​​lo que queremos de nuestros jugadores jóvenes.

«Estoy feliz por él y su familia, y esperamos verlo desarrollarse más en los próximos años».

