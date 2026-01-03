Las predicciones de fichajes de enero de Rubén Amorim son buenas y malas noticias para el Manchester United

La ventana de transferencia de enero está abierta y el entrenador del Man United, Ruben Amorim, ha hecho sus predicciones para lo que está por venir.

El entrenador del Manchester United, Rubén Amorim, ha expuesto sus intenciones para el mercado de fichajes de enero (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Enero es quizás uno de los meses más difíciles para los entrenadores de la Premier League. No sólo hemos llegado a la mitad de la temporada y la afición a los partidos está empezando a aumentar a medida que regresa la Copa FA para la máxima categoría, sino que los equipos también están teniendo que negociar una ventana de transferencia.

Para el Manchester United, la ventana de transferencias de enero rara vez ofrece mucho optimismo a sus seguidores. En su historia reciente, los Rojos han optado por no hacer declaraciones importantes sobre transferencias a mitad de temporada, incluso cuando se necesitaban desesperadamente nuevos fichajes.

Cuando todos sabían que el United necesitaba agregar un delantero al ataque bajo el mando de Erik ten Hag, los Rojos tuvieron que conformarse con la llegada de Wout Weghorst en la ventana de transferencia de enero. Aunque el holandés había tenido un buen desempeño con su selección, la Premier League era claramente un paso demasiado grande para su objetivo.

Por supuesto, clubes como el United deben tener cuidado con el gasto excesivo a mitad de temporada. Parece que Rubén Amorim verá pasar el periodo 2026 sin realizar ningún cambio en su equipo.

Explicó en su conferencia de prensa previa al Leeds: «Por el momento no estamos discutiendo ningún cambio en la plantilla. Hay un proceso, hay una idea que continuará». Esta predicción es una mala noticia para el United.

Para los fanáticos del United está claro que es necesario realizar al menos un cambio este mes. En términos de gastos, Joshua Zirkzee claramente no es un jugador en el que Amorim tenga mucha confianza.

Su sustitución ante el Wolves en el descanso, a pesar de marcar, fue una clara señal de que el delantero no tiene futuro en el club. Desafortunadamente para Zirkzee, no es lo suficientemente bueno para hacerse cargo del United y debido a que juega más profundamente en el papel de número 10, no es mejor que Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Amad o Mason Mount.

Joshua Zirkzee quedó eliminado ante los Wolves (Imagen: (Foto de Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images))

Lo correcto en la ventana de transferencias de enero es dejar que Zirkzee se vaya, especialmente con la Roma entusiasmada. Si se hubiera cerrado ese trato, habría habido espacio disponible para añadir un delantero al equipo que pudiera competir con Benjamin Sesko.

Sin embargo, la afirmación de que no se realizaron cambios en el equipo durante la ventana de transferencia de enero sugiere que este plan no se está considerando. Este es un duro golpe para los Rojos, que buscan ganar algo de consistencia en su objetivo de terminar entre los cuatro primeros.

Afortunadamente para el United, hubo algunas noticias positivas al finalizar la rueda de prensa. Se le preguntó a Amorim si esperaba que alguno de sus jugadores acudiera a él este mes y le solicitara su salida de Old Trafford. “No”, respondió Amorim. «No espero que vengan a mí y me pidan nada».

Si este fuera el caso, sería una gran noticia para los Rojos. Uno de los mayores temores de cara a la ventana de transferencias de enero es que Kobbie Mainoo presione con fuerza para que se vaya en un intento por jugar regularmente en la Copa del Mundo.

La salida de Mainoo en enero sería un desastre para los Rojos. El United no sólo perdería a uno de los mejores graduados de la academia de los últimos años, sino que también se quedaría angustiosamente corto en el mediocampo. Incluso si Mainoo solo se fuera cedido, una salida temporal lo acercaría un paso más a una posible salida permanente.

Las lesiones de Mainoo y Bruno Fernandes han demostrado que a los Rojos les faltan creadores de juego en este equipo. La combinación de Manuel Ugarte y Casemiro no ofrece mucho en términos de creatividad, eso está claro.

United no puede permitirse el lujo de que Mainoo se vaya. Si quiere quedarse en Manchester y luchar por su puesto, eso sólo puede ser una buena noticia para el club.