Las posibilidades del Man United de obtener una ganancia inesperada por transferencia de £ 38 millones podrían haber aumentado

Rasmus Hojlund está en camino de duplicar cifras con el Napoli esta temporada y es probable que se mude allí permanentemente desde Man Utd este verano.

Rasmus Hojlund celebra su gol con el Napoli contra el Chelsea el miércoles

Hay cosas peores que ser conocido que ser un especialista en la Liga de Campeones, y Rasmus Hojlund continuó su racha goleadora en la principal competición europea el miércoles, anotando al Napoli en la dolorosa derrota ante el Chelsea.

Hojlund ha marcado tres goles en siete partidos de la Liga de Campeones con el Napoli, mientras que marcó cinco en seis partidos con el Manchester United. La desafortunada ironía para el danés es que sus propios esfuerzos en ambas ocasiones no han sido suficientes.

En 2023/24, el United salió de la fase de grupos a pesar de los esfuerzos de Hojlund de cara a la portería. Si bien tuvo problemas para marcar en la Premier League, no parecía tener problemas en la Liga de Campeones. Ahora el Napoli se ha estrellado y ardido en las etapas de la liga, sin poder asegurarse ni siquiera un lugar en los play-offs.

Prueba MEN Premium AHORA por solo £1

¡SIGUE NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK DE MAN UNITED! Últimas noticias y análisis de la página de Facebook del Manchester United de MEN

Su derrota ante el Chelsea condenó al equipo de Antonio Conte a una temprana eliminación de la competición. Esas podrían ser buenas noticias para el United sobre el futuro de Hojlund.

El jugador de 22 años estará cedido en el Estadio Diego Armando Maradona esta temporada, y el Napoli tendrá la opción de ficharlo permanentemente por £38 millones al final de la temporada. Es importante destacar que esa opción se convertirá en un riesgo si Napoli se clasifica para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

Eso habría parecido una formalidad para los campeones de la Serie A de la temporada pasada, que también incorporaron a Kevin De Bruyne a su equipo este verano. Pero De Bruyne no ha pateado un balón desde octubre y el desafío del título del Napoli se ha desvanecido.

Han ganado sólo uno de sus últimos cinco partidos y una derrota por 3-0 ante la Juventus el domingo pareció acabar con sus débiles esperanzas de luchar por el título. Ahora son cuartos en la Serie A y la carrera por la Liga de Campeones está reñida.

Hojlund ya ha mejorado su cifra de goles en liga respecto a la temporada pasada (Imagen: imágenes elegantes del portafolio de Elianton/Mondadori)

Italia ocupa actualmente el segundo lugar en la tabla de coeficientes de la UEFA, lo que significa que el quinto puesto sería suficiente para clasificarse, pero España y Alemania les pisan los talones y esa situación podría cambiar antes del final de la temporada. Tal como están las cosas, Napoli está solo un punto por delante de la Juventus en el quinto lugar y solo tres puntos por delante de Como en el sexto lugar.

Debido a las mordaces lesiones, promete ser una carrera dramática para la Liga de Campeones. Por mucho que decepcione a sus napolitanos, sus posibilidades de clasificarse a través de la Serie A se verán impulsadas por el hecho de que no tendrán fútbol europeo en la segunda mitad de la temporada.

El gol de Hojlund contra el Chelsea fue el décimo de la temporada en todas las competiciones. Ha tenido un desempeño sólido hasta ahora y la expectativa es que Napoli intente retenerlo pase lo que pase.

Pero será mucho más fácil para el United si se asegura la Liga de Campeones y la opción de £38 millones se convierte en un pasivo.