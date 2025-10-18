Las opciones de ensueño del Manchester United en el centro del campo tras la extensión de contrato y cinco acuerdos

El Manchester United necesita desesperadamente una revisión de su mediocampo después de no poder fortalecer su posición durante la ventana de transferencias de verano.

Adam Wharton, mediocampista del Crystal Palace (Imagen: Getty Images)

El Manchester United abandonó la ventana de fichajes de verano con el nuevo ataque que Rubén Amorim deseaba desesperadamente.

Sin embargo, los desafíos combinados del costo de esta transformación y el tiempo que llevó lograrla dejaron a United con pocos recursos para centrar su atención en otra parte. Por supuesto, esto se produjo a expensas del mediocampo, que permaneció intacto hasta la temporada 2025/26.

A medida que la ventana de transferencias de enero comienza a vislumbrarse, parte de la atención comienza a centrarse en lo que el United necesita hacer para fortalecer su mediocampo. Los acuerdos en el mercado de mitad de temporada podrían ser complicados para los Rojos, pero Amorim buscará sentar las bases para el verano.

Entonces, con esto en mente, HOMBRE Deportes ha echado un vistazo a cómo podría verse el mediocampo de ensueño del United después de una renovación completa.

Contrato extendido

El Noticias de la noche de Manchester Explicó esta semana cómo Casemiro podría quedarse en el club más allá de esta temporada. El brasileño podría conseguir un nuevo contrato si acepta una importante reducción salarial.

Si el jugador de 33 años estuviera contento de quedarse con un salario más bajo, aportaría una experiencia crucial, incluso si no jugara tan a menudo como lo hace ahora.

Casemiro celebra el gol del Manchester United ante el Chelsea (Imagen: AP)

Salida de Fernandes

Al capitán del United se le ha vinculado infinitamente con un traslado a Arabia Saudita. El próximo verano podría ser el momento para que los Rojos hagan sonar la alarma, dada la edad de su capitán y el dinero que podría haber sobre la mesa para Fernandes.

Si un club saudí ofreciera £100 millones por Fernandes el próximo año, parece que el United tendría que aceptar. Una cifra así sería crucial para reconstruir el mediocampo de los Rojos y representa un valor excelente, ya que, lamentablemente, el valor del mediocampista seguirá disminuyendo con el paso del tiempo.

decisión principal

Sin Fernandes, este sería el momento ideal para reiniciar las negociaciones con Kobbie Mainoo. El centrocampista nacido en Stockport solicitó alejarse de Old Trafford en la ventana de verano y, aunque Amorim lo rechazó, el tiempo de juego de Mainoo aún no ha mejorado notablemente.

Sin embargo, si Mainoo no compite con el capitán por un lugar en el equipo, ciertamente podría conseguir más tiempo de juego y el United también podría cerrar la brecha en términos salariales. Retener al joven de 20 años también sería popular entre los fanáticos, incluso si eso significaría perderse los «beneficios puros» del Juego Limpio Financiero (FFP).

El actual contrato de Kobbie Mainoo con el Manchester United expira en 2027 (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

Dos nuevas adquisiciones

La partida de Fernandes significaría que United tendría que gastar dinero para llenar los vacíos. Los dos fichajes que nos gustaría hacer son Adam Wharton del Crystal Palace y Carlos Baleba del Brighton. Si United pudiera cerrar ambos acuerdos, sería una gran mejora para los Rojos.

Wharton es uno de los centrocampistas más destacados de la Premier League. Su capacidad para jugar como ‘6’ y ‘8’ ayudaría a crear una mejor profundidad en el equipo y le permitiría jugar junto a Mainoo en ocasiones. En cuanto a Baleba, aunque esta temporada ha comenzado lentamente para él, no hay duda de que representa una mejora importante en el mediocampo defensivo del United, tanto ahora como en el futuro previsible.

Ambos hombres tienen el calibre de fichajes que el United necesita hacer para volver a la cima.

Opciones de ensueño en el mediocampo

Adam Warton, Carlos Baleba, Cobbie Mainoo, Casemy y Manuel Ugurt.

