Manchester City podría enfrentarse a una crisis de lesiones defensivas antes del partido de derby del próximo fin de semana contra el Manchester United.

John Stones y Abdukodir Khusanov se retiraron de las competiciones internacionales esta semana

Si los ultrasonidos de la temporada pasada no sonan en voz alta alrededor de Etihad esta semana, entonces la vista de los defensores de Manchester City solo contribuirá a la sensación de sentimiento.

Fue una crisis de lesiones defensivas que ayudó a descarrilar la ciudad la temporada pasada y solo tres juegos en esta campaña, Pep Guardiola ya está sudando por la aptitud de la mayoría de sus cuatro traseros para un accesorio crucial.

La defensa de la ciudad se estiró por grandes períodos de la temporada pasada, en los que Jahmai Simpson-Pusey comenzó los partidos en un momento y los defensores superiores nuevamente se prolongaron cuando no estaban listos.

Guardiola estará desesperado este año para evitar un escenario similar, especialmente desde que las derrotas para Tottenham y Brighton han transferido a su equipo un comienzo tartamudeante de la temporada.

Pero con el Manchester United los visitantes al Etihad el próximo fin de semana, ya es imposible predecir cómo se formará la defensa de la ciudad el día del derby.

Ya había dudas sobre la aptitud de Josko Gvardiol, quien todavía tiene que hacer un equipo de la jornada esta temporada y más preocupaciones la semana pasada.

Comenzó con Abdukodir Khusanov, quien fue forzado contra Brighton. Guardiola jugó el tamaño de ese problema en el AMEX, pero el jugador de 21 años fue diagnosticado con una lesión en la pantorrilla y la FA de Uzbekistán dijo que perdería dos semanas, lo que golpearía e iría por el derbi.

El viernes se confirmó que John Stones dejó el equipo de Inglaterra después de informar para el servicio con un pequeño problema muscular, tiene problemas para sacudirse. En particular, esto será preocupante para Guardiola, dada la terrible felicidad de las piedras con lesiones en el período pasado.

City ha insistido en que la retirada del jugador de 31 años fue una medida de precaución, pero claramente no se tomarán riesgos con su estado físico después de lo que sucedió la temporada pasada.

No solo hay preocupaciones en el medio. Rico Lewis se retiró del deber de Inglaterra y Rayan Ait-Nouri no dejó a Argelia.

Ait-Nouri jugó el juego completo en Brighton después de superar una lesión en el tobillo y, con suerte, debería estar en forma para enfrentar a United, pero hay problemas claros en otros lugares.

Guardiola dará una actualización sobre la aptitud de su equipo en su conferencia de prensa previamente unida el próximo viernes, pero como parece ahora, Matheus Nunes, Ruben Dias y Nathan Ake son los únicos defensores sin al menos algunas dudas a su alrededor.

