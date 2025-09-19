El arquero del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, sostuvo sábanas limpias en sus dos primeros juegos para su nuevo club

Donnarumma contra Napoli

Gianluigi Donnarumma no ha estado en el Manchester City en Manchester City durante catorce años, pero ya ha tenido un gran impacto.

Eso se puede ver en el campo, donde hizo una excelente salvación en un debut consumado contra el Manchester United para evitar más derby -wanhoop para el blues. Esto fue seguido por una impresionante conferencia de prensa antes del partido de Napoli, donde su respuesta a las celebraciones de los fanáticos que había dado contra United fue un llamado a la unidad bajo el equipo: quiere celebrar cada gol que se anota y quiere cada gol que continúa reconociendo.

Donnarumma también tenía algo así como una pista interna en Napoli, la ciudad que estaba más cerca de donde nació y un equipo con una serie de internacionales en Italia, y prometió contarle a sus nuevos compañeros en el vestuario todo lo que pudo para ayudarlos a ganar. Otra actuación sin drama llegó el jueves por la noche en una victoria por 2-0 para la ciudad.

No pasó mucho tiempo antes de que el resto del equipo esté tan impresionado como todos los demás de Donnarumma. Hablando después del juego de Napoli, Nico O’Reilly elogió sus cualidades de liderazgo.

«Ha tenido un gran impacto. Es un personaje tan grande dentro del equipo, en el vestuario», dijo O’Reilly.

«Ha venido y siento que todos lo hemos recibido bien y sí, es un líder que necesitamos en el equipo. Tenemos un equipo bastante joven, muchos jugadores nuevos. Siento que encaja bien y es claro un gran guardián».

Después de la victoria del United, Rodri y Bernardo Silva sugirieron dos capitanes de la ciudad que tienen mucha experiencia al más alto nivel, que da su presencia al resto del equipo, así como su pedigrí por jugar grandes competiciones.

‘Sentí que ella era la pelota en el [top] Esquina para anotar «, dijo Rodri sobre el partido Unido. Bryan Mbuemo ciertamente estaría de acuerdo, después de pensar que estaba unido en el Etihad solo para que el arquero recaude sus esfuerzos en el poste.

«Con Gigi, la sensación de que tienes un poco de Courtois es, ¿sabes? Un tipo largo, grande», dijo Silva.

«Y todavía es joven, de 26 años, pero juega al más alto nivel durante tanto tiempo. Siempre sientes el primer juego en un nuevo club un poco … y se podía ver que estaba cómodo, y es bueno tener a un hombre así en la espalda».

Probablemente habrá baches a lo largo del camino para Donnarumma y tiene críticos para convencer tanto su consistencia como en su juego de patadas, pero City está contento con sus letreros del día de la fecha límite.

