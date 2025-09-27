Las estrellas de Man City muestran colores reales con Kyle Walker -gesture en Burnley Win

Kyle Walker dio los aplausos y el respeto por su regreso de Manchester City, pero tuvo una tarde difícil contra sus antiguos compañeros de equipo

Manchester City mostró su lado competitivo contra Kyle Walker

Kyle Walker logró permanecer bajo el radar durante la primera hora de su regreso al Manchester City. Se quedó a su lado para los calentamientos, recibió un abrazo de oso de Erling Haaland y luego aplaudió a los fanáticos locales mientras mostraban su agradecimiento por él.

Luego comenzó el juego y lo buscó para encontrar a Jeremy Doku en forma de vida de su ciudad. Doku consiguió la pelota una y otra vez, desgastando a Walker y a todos cuyo camino se aventuró en una abertura clara para el lado de Pep Guardiola.

Trajo el primer gol en 11 minutos, con una carrera de empuje en la red cambiada por el defensor de Burnley, Maxime Esteve, bajo la presión de Phil Foden después de que Martin Dubravka solo podía hacer el esfuerzo de Doku por él. Preparado para una capa de bloque, una ciudad animada tenía una recompensa temprana.

Lo que parecía una tarde larga para Walker, se hizo casi considerablemente más corta. Reservado para un tackle tardío sobre Foden que vio que necesitaba tratamiento fuera del campo, luego retrocedió antes de que se le permitiera obtener el balón de los dedos de los pies de Doku.

Walker tiene muchos amigos en el equipo de la ciudad, pero eso no impidió que algunos de ellos pidieran un segundo amarillo para su ex compañero de equipo. La determinación de hacer todo lo posible para ganar, desapareció en la última temporada de Walker en el Etihad, pero la racha promedio está regresando.

Sin embargo, deben detenerse tan generosos en la parte posterior. Nacido, la mitad de una ciudad, de repente se deshizo por completo cuando Slack defendió contra Matheus Nunes y Ruben Dias fue que Jaidon Anthony era el mismo.

Burnley fue rejuvenecido durante el descanso y amenazado después de nuevo con el ritmo de Lyle Foster inquietante. Guardiola estuvo suficientemente preocupado por Oscar Bobb del banco, desvanecido del impacto de Savinho durante mucho tiempo.

Antes de que pudiera ponerse de pie, City había recapturado el liderazgo con Erling Haaland, quien llegó a la cruz de Josko Gvardiol y Matheus Nunes, quienes llegaron en el fondo de la red. Minutos después de la llegada de Bobb, parecía estar aprovechando una cruz de Nunes solo para que Esteve lo venciera por su segundo gol del día.

Guardiola admitió el viernes que Walker era difícil de reemplazar, y no habrá más confianza en las habilidades defensivas de Nunes después de este partido. Sin embargo, no le ayuda que pueda aparecer en la otra caja e influir en el juego de esta manera.

También ayuda a que Doku juegue como él, y finalmente recibió un merecido asistente en el tiempo de lesiones mientras cruzaba a Haaland. El No. 9 luego agregó su noveno gol de la temporada después de una confusión defensiva.

Cuando las sutilezas regresaron para Walker, las preocupaciones sobre una posición que una vez había encerrado permanece. Con tres puntos en el tablero en un fin de semana en el que Liverpool dejó caer puntos, City ahora puede vivir con eso.

