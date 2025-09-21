Las estrellas de Man City mostraron sus verdaderos colores en el Arsenal, y sus fanáticos respondieron

Manchester City fue retenido a un empate 1-1 en el Arsenal, pero la actuación fue todo lo que su esfuerzo anterior no estaba aquí

Manchester City dibujó 1-1 el domingo con el Arsenal en la Premier League

Manchester City estaba desesperado contra el Arsenal, de la mejor manera posible. Cada bola fue eliminada, cada músculo quemado y cada pulmón quedó atrapado en un hermoso esfuerzo colectivo que prohibió los recuerdos de la rendición 5-1 a principios de 2025.

Había suficiente para deleitar a los jefes de la ejecución del Manchester City, incluso si los puntos positivos se habían sentido tan mejor como el equipo de North Londs se había ido con tres puntos invaluados. El objetivo temprano de Erling Haaland les dio una ventaja valiosa, y un excelente esfuerzo defensivo parecía haber marcado nuevamente a la ciudad como posibles candidatos de título antes de admitir tiempo para firmar el tiempo de lesión.

El Arsenal se vengó alegremente de la ciudad la temporada pasada y los envió en los últimos 30 minutos que Pep Guardiola se enojaron como algunas otras versiones. Los Gunners estaban fuera de venganza después de que lo colocaron en dos títulos, los Gunners se vengaron y algo.

Pero había un signo de interrogación para ellos, ya que hay más en general, al entrar en este juego si aún podrían ganar después de haber completado lo que inicialmente querían. Entrando en el juego como favoritos contra una ciudad muy cambiada, pero con el ocupado ya de los campeones y líderes Liverpool, ¿podrían ganar por ganar?

La respuesta en la primera mitad fue un rotundo no, porque son monedas a través de la ciudad y ellos, para ser una oración, las artes oscuras.

No había nada nublado en el primer partido de Haaland en los primeros 10 minutos, el noruego golpeó una pelota a Tijjani Reijnders en su propia mitad antes de pasar a todos para recibir la pelota y terminar con su pie más débil a lo largo de David Raya. No había fiesta para ver a Myles Lewis-Skelly u otra persona, solo una expresión que decía que Haaland significaba cosas.

Durante el resto de la mitad, la compañía de la ciudad perturbó el Arsenal perturbó de cualquier manera que pudieran, y funcionó un regalo. La multitud comenzó a contar hasta ocho cuando Gianluigi Donnarumma tuvo la frustración de la pelota cuando comenzó el juego nuevamente, pero cuando el Arsenal atacó sus intentos de concentrarse en Nico O’Reilly, estaba en vano.

Cuando el árbitro Stuart Atwell sopló antes del descanso, Leandro Trossard había reducido el juego a la escuela al lanzar el balón a las partes íntimas de Bernardo Silva después de que él mismo había sido golpeado por un pase del capitán de la ciudad. Silva, ya en una tarjeta amarilla para un pulmón tonto, no perdió el tiempo rodando en el piso para encender aún más el Arsenal y se quedaron en el lado derecho de la fina línea que entraban.

Eso pareció cambiar en los primeros 10 minutos de la segunda mitad después de que el Arsenal Ebeeechi Eze y Bukayo trajeron a Saka durante el descanso y acumuló presión. Una ciudad de Xi que comenzó su tercer juego en ocho días, se veía cuando los anfitriones tenían nueva energía.

Sin embargo, esto es cuando todos han cavado en él, con Donnarumma Solid y Haaland con la ayuda de los pies, la cabeza y todo lo que podría eliminar del área de penalización. Desde la hora, City Doku comenzó a usarse como válvula de salida para aliviar también la presión.

A pesar de la sensación de una inversión del Arsenal con Haaland que fue reemplazada por Nico González durante los últimos 20 minutos, los visitantes parecían buscar el juego antes de que Gabriel Martinelli golpeara en una lesión, quien colgó de un jefe para finalmente romper su resistencia.

El alivio en los Emiratos será igualado por Mikel Arteta con el objetivo de amortiguar las preguntas que habrían sido para los Gunners si hubieran perdido. Sin embargo, City estará orgulloso de su desempeño y creerá que pueden hacer algo esta temporada, lo que ciertamente no fue el caso la última vez que se fueron aquí.

Tampoco pasó desapercibido por los fanáticos. Los jugadores de la ciudad y Guardiola fueron a aplaudir durante dos minutos y recibieron una gran recepción. La ciudad deja el Arsenal más fuerte de lo que llegaron, y eso debería parecer una victoria, incluso si el gol tardío les negó una victoria.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.