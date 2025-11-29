Las escenas de tiempo completo de Donnarumma y Haaland ofrecieron más preguntas que respuestas sobre Man City

El Manchester City salió con una actuación nerviosa en la segunda mitad para vencer al Leeds United por 3-2 en el Etihad.

Pep Guardiola y Erling Haaland conversan en el campo después de que el Manchester City venciera 3-2 al Leeds United en la Premier League

Durante una larga segunda mitad en el Etihad, Pep Guardiola debe haberse preguntado en qué jugadores del Manchester City aún podía confiar. Después de convocar a quienes se unieron al equipo a mitad de semana, vio cómo sus titulares de la Premier League demostraban que la precaución era contagiosa en un colapso dramático desde una posición de total comodidad.

Al final, éste se convirtió en un momento memorable para Etihad. Después de una segunda mitad complicada y competitiva, Phil Foden aprovechó la oportunidad para salvar los tres puntos. El hecho de que Gianluigi Donnarumma haya corrido todo el tramo para participar en las celebraciones demuestra lo importante que puede ser esta victoria.

Si el City perdiera dos puntos contra el Leeds después de la semana que tuvo el City, casi se podrían haber perdido sus posibilidades de título. Guardiola ya ha dejado claro que no pueden darse el lujo de regalar puntos cuando el Arsenal parece tan fuerte.

Pero aunque la tabla pinta bien para el City, sonarán las alarmas. Una mala semana casi se convirtió en una semana desastrosa y este no fue el tipo de exhibición para calmar los nervios o disipar las preocupaciones de que este equipo no está listo para luchar por los honores.

El hecho de que Guardiola pasara casi dos minutos en una larga sesión informativa posterior al partido con Erling Haaland demostró que había problemas que debían resolverse. Haaland mostró poco interés en la conversación y con frecuencia intentó separarse del entrenador solo para ser arrastrado de regreso. Luchó por todo lo que Guardiola había intimidado.

Durante mucho tiempo pareció una tarde cualquiera para el City. En el entretiempo estaban en control de crucero. Foden había marcado en un minuto, Josko Gvardiol anotó un segundo y una serie de oportunidades siguieron al final de la mitad. El juego parecía terminado, pero de alguna manera no fue así.

El City disparó catorce en la primera mitad, mientras que el Leeds anotó sólo dos. Cuando los visitantes empataron el marcador a mitad de la segunda mitad, el Leeds había realizado cinco tiros en la mitad y el City solo uno. La transformación fue tan asombrosa como inesperada.

Las cosas empeorarán para Guardiola por el hecho de que dejó claro el viernes lo que quiere de sus jugadores. Intentó mantener sus críticas moderadas, pero les dijo a los titulares contra el Bayer Leverkusen que no habían jugado con suficiente coraje ni ambición.

Lo redujo a traer diez jugadores para un juego y en los primeros 45 minutos contra Leeds parecía que deshacer casi todos esos cambios había funcionado. Matheus Nunes mostró su deseo de hacer que algo sucediera de inmediato y consiguió su tercera asistencia de la temporada cuando Foden convirtió con destreza su centro.

Pero después del descanso, este grupo se encerró en sus caparazones. En 15 minutos, Donnarumma aparentemente tuvo que fingir una lesión para que Guardiola pudiera pronunciar otro discurso del equipo, y los diez jugadores de campo se reunieron para idear un nuevo plan de juego.

No hizo ninguna diferencia. El City se pegó un tiro en el pie al propinarle dos goles al Leeds con una defensa desesperada, pero había perdido la calma en el campo y no podía recuperarla. Cuando se necesitaba cabezas tranquilas, no se encontraba ninguna, y la cuarta amonestación de Donnarumma en diez apariciones en la Premier League mostró que la frustración volvía a hervir.

Así acabó la semana pasada en Newcastle y parecía una repetición hasta que Foden acudió al rescate en el tiempo añadido. Donnarumma se unió a las festividades y el Etihad disfrutó del drama. Pero en el fondo, Guardiola sabrá que la naturaleza Jekyll y Hyde de esas actuaciones no conducirá a ninguna parte a menos que las cosas mejoren.