Las entradas de peso pesado Parker vs Wardley todavía están disponibles por £ 25 para la pelea del sábado

El boxeador británico Fabio Wardley se enfrentará a Joseph Parker el sábado 25 de octubre

Joseph Parker luchará por ganar el título. (Imagen: GETTY)

Es una semana emocionante para los fanáticos del boxeo, ya que los peleadores de peso pesado se enfrentarán en el O2 Arena de Londres. El neozelandés Joseph Parker sube al ring con Fabio Wardley de Ipswich en lo que será un gran partido para este deporte.

La pelea se llevará a cabo el sábado 25 de octubre de 2025, y miles de fanáticos acudirán al O2 Arena de Londres para ver cómo se desarrolla la pelea. Quien gane la pelea tendrá que enfrentarse a Oleksandr Usyk por la corona de la OMB; de lo contrario, el título mundial pasará a quien salga victorioso entre Parker y Wardley si Usyk decide renunciar voluntariamente al título.

También habrá algunas otras peleas clave en la cartelera, como Juergen Uldedaj contra Rolly Lambert Fogoum, Lewis Edmonson contra Ezra Taylor, Danny Quartermaine contra Royston Barney-Smith y más. Aunque la pelea se llevará a cabo mañana, todavía quedan entradas disponibles que puedes comprar si sabes dónde buscar. [via Wales Online].

Las entradas para esta próxima pelea entre Parker y Wardley se lanzaron hace algún tiempo, pero todavía hay muchas disponibles a través de sitios web de reventa. A continuación describimos todo lo que los fanáticos necesitan saber sobre cómo participar.

Cómo comprar entradas Parker vs Wardley ahora

Las entradas para Parker vs Wardley ya están disponibles en varios minoristas en línea. Esto también se aplica a los sitios web de reventa, donde abundan las entradas.

Vendedores de segunda mano como viagogo, StubHub y Vivid Seats ofrecen a los aficionados la posibilidad de comprar y vender entradas a su antojo. Estos sitios web también ofrecen a los aficionados la oportunidad de evitar las colas en línea y los altos precios.

En el momento de escribir este artículo, los billetes individuales se venden por alrededor de £25 cada uno. Aquí están los enlaces:

Alternativamente, vale la pena consultar Ticketmaster para obtener entradas oficiales. Aunque el principal minorista ahora solo vende boletos VIP y experienciales, todavía hay algunos disponibles.

También vale la pena señalar que Ticketmaster sólo vende entradas a través de su portal Universe.com. Aquí está el enlace:

¿Cuándo es Parker contra Wardley?

Joseph Parker se enfrentará a Fabio Wardley en el O2 Arena de Londres el sábado 25 de octubre de 2025. Su pelea está programada para las 10:30 p.m. BST.

También estarán precedidos por algunas batallas. A continuación, enumeramos a todos los que luchan con ello.

Paseos por el ring Parker vs Wardley: 22.30 h BST

Cartelera de pelea entre Joseph Parker y Fabio Wardley

Joseph Parker contra Fabio Wardley (peso pesado)

Lewis Edmonson contra Ezra Taylor (peso semipesado)

Juergen Uldedaj contra Rolly Lambert Fogoum (peso crucero)

Danny Quartermaine contra Royston Barney-Smith (peso súper pluma)

Mitchell Smith contra Arnie Dawson (peso súper pluma)

Al momento de escribir este artículo, Ladbrokes ha favorecido a Joseph Parker con 2/7 probabilidades de ganar, con 10/11 probabilidades de ganar por nocaut. Fabio, por su parte, tiene probabilidades de ganar 3/1 (y probabilidades de ganar por nocaut 9/2).

Alex Apati, de Ladbrokes, dijo: «Los comerciantes llaman esto a Joseph Parker en este momento, y si bien se necesitará algo especial para noquear a Fabio Wardley, las probabilidades sugieren que el neozelandés es absolutamente capaz de hacerlo».

