Las dos sencillas soluciones de Rubén Amorim han solucionado por fin el viejo problema del Manchester United

Manchester United ganó tres partidos seguidos de la Premier League el sábado al vencer 4-2 al Brighton

Casemiro y Bruno Fernandes han encontrado su forma juntos en el centro del campo

Los aficionados del Manchester United se habrán despertado el domingo por la mañana para ver a su equipo entre los cuatro primeros.

Los Rojos vencieron a Brighton 4-2 el sábado y después de que el Liverpool perdiera en el último partido, saltaron una semana por delante de sus rivales en la tabla después de vencerlos en casa.

El equipo de Rubén Amorim ha ganado tres partidos de liga seguidos por primera vez durante su mandato y por primera vez desde una racha de cuatro victorias consecutivas en febrero de 2024.

Los partidos consecutivos fuera de casa en Nottingham Forest y Tottenham brindan más oportunidades para que este equipo del United demuestre que tiene las calificaciones para competir por Europa esta temporada y Amorim espera mantener el impulso reciente.

El reciente resurgimiento se debe en parte a las mejores actuaciones en el centro del campo de Bruno Fernandes y Casemiro. Todavía existen interrogantes sobre la viabilidad de un Fernandes ofensivo y un Casemiro envejecido como dúo en el mediocampo, pero los sutiles cambios tácticos de Amorim han ayudado a fortalecer las áreas centrales.

United utiliza a Luke Shaw desde la defensa central izquierda para pisar la línea del mediocampo y condensar el juego, al mismo tiempo que proporciona un cuerpo extra allí para proteger el eje del mediocampo.

Y en Mathues Cunha, Mason Mount y Bryan Mbeumo, Amorim tiene un trío de jugadores dispuestos a regresar y reemplazar, brindando nuevamente una capa adicional de protección para Casemiro y Fernandes.

También le permite al capitán un poco más de libertad para avanzar e influir en el juego en el último tercio, con jugadores como Cunha y Mount teniendo la disciplina para moverse y cubrir el espacio dejado por Fernandes.

Si bien el United tuvo jugadores abiertos la temporada pasada con Alejandro Garnacho, Anthony y Marcus Rashford, quienes a menudo fueron culpables de no retroceder para ayudar al equipo defensivamente, los Rojos han cambiado la composición de su primera línea esta temporada y está dando sus frutos.

El injerto fue recogido por el excentrocampista del United Michael Carrick, que analizaba el partido para el Partido del Día.

«No se puede esperar que dos centrocampistas manejen un buen equipo con tres o cuatro jugadores, entonces, ¿cómo se puede encontrar una solución?» dijo.

“Tienen a los delanteros apoyando a Bruno y Casemiro, y encontraron apoyo en Luke Shaw, quien saltó y se quedó allí para casi formar un tres en el mediocampo.

«Al final del día, es un juego de números y de espacios, y hay que llenar los espacios correctos. Bruno, Luke Shaw y Casemiro llenan ese centro del campo.

Y añadió: «Siento que algo se está construyendo, Casemiro está en el medio del campo, Cunha se está desviando un poco, Bruno tiene la licencia para desviarse un poco más arriba y Mbuemo puede desviarse de Sesko y hay un poco de fluidez».