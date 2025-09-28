Las dos demandas unidas de Zinedine Zidane en medio de Ruben Amorim Sack Print

Ruben Amorim está, entre otras cosas, el Manchester United después de que Brentford fue ganadores de 3-1 el sábado, lo que condujo a neumáticos de gestión con Zinedine Zidane

Zinedine Zidane se ha asociado nuevamente con el papel de gestión del Manchester United. (Imagen: Foto de Emmanual Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images)

El ex internacional Emmanuel Petit de Francia ha afirmado previamente que Zinedine Zidane debería cumplir con los requisitos antes de hacerse cargo del Manchester United. El entrenador en jefe ganador de la Liga de Campeones se menciona en la conversación para reemplazar a Ruben Amorim como una presión.

United no logró obtener victorias consecutivas porque no se basaron en el triunfo del fin de semana pasado sobre Chelsea, con Brentford el sábado con 3-1 ganadores. Dos ataques en la primera mitad de Igor Thiago dieron a los visitantes una montaña para escalar después de un comienzo lento en la capital.

Benjamin Sesko redujo los pagos vencidos y corrió el primero para el club antes de que Bruno Fernandes desperdiciara una oportunidad de oro del lugar para nivelar los procedimientos 15 minutos a tiempo.

OPINIÓN Steven Railston

Leer más: Ruben Amorim da una opinión honesta sobre la pérdida del hombre unido a Brentford – ‘Mi mayor preocupación’

Mathias Jensen rechazó el puntaje profundo en la escala para empeorar una tarde miserable para el contingente del United Training.

Deja a United el 14 en siete puntos, mientras que el equipo de Keith Andrews salta con su triunfo.

Amorim continúa con la especulación sobre una salida después de que no han arrestado su inconsistencia y mala forma. Ha llevado a Zidane a estar vinculado a la publicación, pero si se toma una decisión, tendrán que persuadir al ex entrenador en jefe del Real Madrid del frío.

Zidane no ha estado en el refugio desde 2021 después de dejar a Los Blancos por segunda vez. Para hacer esto, dice Petit, uno de sus antiguos compañeros de equipo, que los requisitos deben cumplirse.

«Para ser honesto, sé un poco, zizou [Zidane]Y debe recibir garantías si quiere firmar allí en el Manchester United «, dijo Petit en 2024.

«En este momento, el medio ambiente en el Manchester United no ha sido bueno durante años. La estabilidad del banco, el nivel de los jugadores también, la expectativa del club no es la misma que solía ser.

«United sigue siendo un club enorme, pero ya no está en el campo. Y Zizou es muy consciente y muy cuidadoso, la calidad de los jugadores».

Añadió: «¿Puede tener éxito en destruir la situación allí? Creo que la única respuesta es sí. Pero en este momento, si miras al equipo, no estoy convencido del nivel de algunos jugadores en absoluto.

«Entonces, cuando soy Zizou, creo que en realidad será muy fácil responder a esta pregunta [of joining United]. Si no hablo inglés, serán más problemas en términos de comunicación en el vestuario.

«Si toma el trabajo en el Manchester United, esto significa que tiene soluciones. En este momento no estoy seguro de si muchas personas tienen la solución para cambiar la situación en el Manchester United.

«¿Quiere dejar los días soleados de Madrid? Su vida está en Madrid, se dedica a Madrid.

«No estoy seguro de si también habla inglés muy bien. Y la comunicación es muy importante en el vestuario».