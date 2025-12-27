Las celebraciones del Manchester City lo dicen todo en Forest, en medio de los cánticos de Rayan Cherki

El Manchester City celebró una gran victoria en Nottingham Forest mientras los Blues se recuperaban del déficit para encontrar un ganador tardío.

El Manchester City está de celebración

Es posible que los mayores regalos de Pep Guardiola este año hayan llegado en verano y no el día de Navidad. Días después de un día muy pobre para Turquía, Rayan Cherki volvió a ser el ganador del partido, ya que los Blues se llevaron a casa tres puntos en uno de sus partidos fuera de casa más difíciles de la temporada.

Esto se sintió como una gran victoria y se celebró como una gran victoria. Mucho después de que los árbitros y los jugadores del Forest abandonaran el campo, Guardiola se paró frente al equipo visitante, dirigiendo a los aficionados mientras Erling Haaland y varios otros arrojaban sus camisetas a las gradas mientras el City mantenía la presión sobre el Arsenal, en lo más alto de la liga.

Ocupado fue la palabra del día. Fue algo que ni siquiera estuvo realmente presente en este partido del año pasado, cuando el City todavía estaba encontrando una manera de destruirse, y estuvo en todas partes en este partido a la hora del almuerzo cuando la Premier League demostró una vez más lo difícil que puede ser cualquier partido.

Oleada tras oleada de presión del Forest llegó en la primera mitad, con el público levantando las armas cada vez que Josko Gvardiol o Ruben Dias se echaban al hombro para enfrentarse a Igor Jesus y Sean Dyche, quienes continuamente pedían a sus jugadores que siguieran girando el tornillo. Fue una mitad fea para el City, que tuvo dificultades para mantener el balón y necesitó habilidades excepcionales de regate de todos, desde Cherki hasta Gvardiol, para salir de situaciones complicadas.

Sin embargo, cuando el City se enteró tras el pitido del descanso, lo había hecho realmente bien. Cualquier sensación de que Forest les estuviera causando problemas no se reflejó en las estadísticas, con el gol esperado del equipo local en 0.04 y Gianluigi Donnarumma no necesitó hacer una parada.

A los tres minutos de la segunda mitad, la batalla quedó plenamente confirmada cuando Tijjani Reijnders se alejó vitoreando en presencia de los aficionados visitantes. Su carrera fue perfecta ante un balón corto de Cherki y el remate fue igual de bueno aprovechando un raro momento para jugar el balón.

Guardiola señaló directamente a Pep Lijnders tan pronto como entró el balón y le dio crédito a su asistente por el trabajo que condujo al gol. No es la primera vez esta temporada que no fueron sólo los nuevos jugadores del equipo los que marcaron la diferencia.

Sin embargo, ese arduo trabajo se deshizo minutos después, cuando había demasiado espacio detrás de la defensa para permitir que Morgan Gibbs-White jugara en Igor Jesus y el delantero centró para que Omari Hutchinson rematara. Una multitud de Forest enfurecida por la percibida injusticia de los funcionarios ahora tenía algo de qué alegrarse.

Los Forest Tails estaban arriba, pero el City aguantó y continuó buscando un ganador propio. Foden tuvo la mala suerte de que el portero detuviera muy bien un disparo en el área y luego, en los últimos diez minutos, desvió un córner que Gvardiol cabeceó hacia Cherki para atravesar un mar de cuerpos.

Los aficionados del City ya habían coreado el nombre de Cherki cuando iba a sacar un córner, y el ruido se hizo más fuerte después del gol. Ese cántico se transmitió mucho después del pitido final mientras los Blues le daban una serenata a su nuevo héroe.

Ya sea Cherki, Lijnders, Reijnders o quien venga a mejorar el City en 2025, Guardiola está agradecido por todos los regalos mientras centra su atención en los cubiertos antes del final de la temporada.