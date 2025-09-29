Las campanas de alarma de Man City se convertirán en un gran contrato Besissen Dommen

Manchester City debe decidir si quiere ofrecer a Rodri un nuevo contrato mientras continúa luchando contra los problemas de aptitud física con su rodilla.

Rodri le dijo a Pep Guardiola el viernes que experimentó dolor en la rodilla.

Ha habido una gran cantidad de nuevos contratos en el Manchester City en los últimos meses, pero quizás la decisión más difícil para Pep Guardiola y el director de fútbol Hugo Viana es algo que ver con Rodri.

Hace una semana, el buen progreso de 29 años parecía estar causando una lesión del ligamento cruzado (ACL) delantero, cuatro juegos seguidos y completados durante 90 minutos en el primero y el último de ellos.

Pero luego, la última sesión de entrenamiento llegó el viernes antes de que City se enfrentara a Burnley, y el centrocampista de España le dijo a Guardiola que estaba «con mucho dolor» en la rodilla y no estaba lo suficientemente en forma como para enfrentar los claretes. Con respecto a la misma rodilla, se lesionó en septiembre de 2024.

Esa lesión fue hace un año, y aunque el proceso de recuperación de una lesión tan grave en la rodilla siempre puede ser complicada, las alarmas sonarán el Etihad.

Rodri regresó para aparecer en la Premier League en mayo y luego jugó en la Copa Mundial del Club en junio. Obtuvo un pequeño golpe en el último juego de ese torneo, pero regresó a la promoción de la Premier League a fines de agosto. Esas cuatro aperturas sugirieron que estaba de nuevo de nuevo, pero el último ataque del dolor es una preocupación.

City esperará para ver si Rodri Fit es suficiente para entrenar en la Academia de Fútbol de la Ciudad el martes por la mañana antes de que el equipo vuele a Mónaco para su segundo juego de la campaña de la Liga de Campeones. Se cruzarán los dedos de que el revés del fin de semana es solo un pequeño problema.

Pero se alcanza el punto donde el ganador de Ballon d’Or 2024 tiene que reunir una serie de juegos y una serie de versiones para eliminar los temores de que una lesión tan grave en la rodilla aumentará en el redescubrimiento de su mejor forma en esta fase de su carrera.

Incluso durante esas cuatro aperturas contra Brighton, Manchester United, Napoli y Arsenal, Rodri no estaba en su mejor momento. Probablemente sea de esperar, pero hay niveles de consistencia que podría hacer con encontrar bastante rápido.

Esto no solo es urgente porque, en el mejor de los casos, es el jugador más importante de la ciudad, sino también porque su contrato solo tendrá 18 meses para caminar en enero. El Real Madrid no ha escondido su admiración por el ex jugador del Atlético de Madrid.

Pueden considerar hacer una transferencia gratuita en 2027 o incluso tratar de cerrar un trato el próximo verano, pero City no se apresurará a entregar un nuevo contrato cuando Rodri todavía tiene que demostrar que todavía es el mismo jugador.

Cuando termina su contrato actual, cumple 31 años, lo que hace que esta sea una llamada difícil. Si nunca hubiera sufrido esa lesión, Rodri probablemente habría firmado un nuevo acuerdo. Incluso, hubo conversaciones hacia fines del año pasado e informa que casi estaba firmado en el verano.

Por el momento se siente como demasiada fe en la fe para la ciudad. La mejor versión de Rodri definitivamente vale un nuevo contrato, pero primero tendrán que ver esa versión.

