Las camisetas del Manchester United y Manchester City se reducen a solo £ 12 en la oferta de uniformes

Ya sea rojo o azul, hay grandes descuentos disponibles

Ambos kits del equipo local de Manchester se pueden encontrar actualmente por menos dinero en una tienda minorista en línea. (Imagen: fanáticos)

Los fanáticos del fútbol sabrán que conseguir el uniforme de su equipo favorito puede ser un asunto costoso. Una sola camiseta puede costarte fácilmente £ 90, y eso empeora aún más cuando empiezas a pensar en los colores alternativos y de visitante.

Si estás buscando un uniforme oficial del Manchester United o del Manchester City FC, estás de suerte: Fanatics, especialista en merchandising deportivo, actualmente tiene ofertas en varias camisetas de fútbol, ​​incluidos los equipos locales del Manchester.

He reunido todos los uniformes de Manchester con los mayores descuentos, incluida una combinación de la camiseta de la temporada actual y la del año pasado. Encuéntrelos todos a continuación:

Camiseta adidas de local del Manchester United 2025-26: antes £ 85, ahora £ 63,75

Para empezar, tenemos el uniforme local actual del Manchester United. El icónico color rojo brillante está adornado con el logotipo en la parte superior izquierda junto al logotipo del patrocinador de Snapdragon.

Como Adidas es el patrocinador oficial del Manchester United, todos sus uniformes actuales están impresos en ropa Adidas. Este top normalmente cuesta 85€, pero… ya está disponible por £ 63,75 en Fanatics.

Camiseta adidas de visitante del Manchester United 2025-26: antes £ 85, ahora £ 63,75

El Manchester United cambia el rojo por una franja blanca brillante cuando juega fuera de casa. Los logotipos del patrocinador y del equipo se han convertido en un diseño monocromático, que luce fantástico sobre el fondo blanco con un patrón claro.

Esta camiseta de visitante está disponible por el mismo precio que la camiseta de local. Actualmente cuesta £63,75 en lugar de £85.

Tercera camiseta adidas del Manchester United 2025-26 – manga larga – antes £ 90, ahora £ 67,50

Si alguna vez hay un choque de colores cuando juegan contra un oponente, los jugadores del Manchester United ocasionalmente se pondrán su tercer uniforme alternativo. La tercera camiseta abandona el rojo y el blanco y está decorada con un elegante fondo completamente negro con patrocinadores y logotipos con detalles en amarillo.

También hay una pequeña cantidad de azul entretejida en la tela, lo que crea un diseño ligeramente diferente y llamativo. Encuéntralo en Fanatics por 67,50 € en lugar de 85 €.

Camiseta adidas de local del Manchester United 2025-26 – Niños – antes £ 60, ahora £ 45

Por supuesto, la camiseta del Manchester United también está disponible en talla infantil, para que nadie de la familia se la pueda perder. El kit de casa también cuesta un poco menos que el kit para adultos, Actualmente cuesta £45 por camiseta en lugar de £60.

Camiseta adidas DNA 3 Stripes del Manchester United – Roja – antes £ 26, ahora £ 11,87

Para aquellos que no quieren gastar más de £ 60 en el uniforme adecuado, hay una camiseta mucho más barata disponible en Fanatics que casi parece real desde la distancia. Esta camiseta roja, aún decorada con los logotipos del Manchester United y Adidas, presenta las icónicas tres rayas blancas en los hombros y un cuello redondo acanalado.

Es mucho más barato que el kit mencionado anteriormente, Actualmente disponible en liquidación por £ 11,87 en lugar de las £ 28 habituales.

Camiseta de local PUMA del Manchester City 2025-26: antes £ 85, ahora £ 59,50

Pasando al uniforme del Manchester City, tenemos la camiseta de local en primer lugar en la lista. La icónica librea azul y blanca es reconocible para cualquier aficionado al fútbol que se precie, con el logotipo del patrocinador de Etihad Airways al frente y al centro.

Si bien Adidas es el patrocinador de la equipación del United, Puma asume ese papel para el City. Puedes encontrar las camisetas Puma por 59,50 € en lugar de 85 € en Fanatics.

Camiseta de visitante PUMA del Manchester City 2025-26: antes £ 85, ahora £ 59,50

Cuando juegan fuera de casa, los jugadores del Manchester City visten un traje completamente negro en lugar de los habituales colores azul y blanco. El diseño sigue siendo prácticamente el mismo, todos los logotipos siguen presentes, pero con una combinación de colores monocromática como protagonista.

El uniforme de visitante tiene actualmente el mismo precio que el uniforme de local en Fanatics. es decir, 59,50 € en lugar de 85 €.

Camiseta de visitante PUMA del Manchester City 2024-25: antes £ 80, ahora £ 23,75

Si el uniforme de visitante 2025/26 tiene un aspecto profesional y discreto, las camisetas de visitante de la temporada pasada van en la dirección completamente opuesta. Con rayas luminosas color lima a lo largo de la camiseta, seguramente llamará la atención de otros fanáticos en el estadio.

Dado que este kit es del cómic del año pasado, se ha descontado significativamente del MSRP. Los compradores ávidos pueden Consigue el kit por £23,75 en lugar de £80.

Camiseta de portero PUMA del Manchester City 2025-26 – Rosa – antes 85 €, ahora 63,75 €

Todos los porteros visten una camiseta ligeramente diferente para destacarse del resto del equipo, y el Manchester City ofrece un llamativo color rosa a los aficionados. El frente ligeramente estampado complementa perfectamente los logotipos del patrocinador y del equipo en azul oscuro, lo que lo convierte en una opción increíblemente audaz pero segura para que la adornen los fanáticos del City.

Lamentablemente, esta camiseta no ha recibido el mismo descuento que las otras camisetas de la colección City 2025-2026, pero aún quedan £ 21 para ahorrar. Los fanáticos pueden adquirirlo por £63,75 en lugar de £85.

Cuarta camiseta PUMA del Manchester City 2024-25: costaba £ 80, ahora £ 40,37

El Manchester City no sólo tiene una tercera camiseta, también tiene una cuarta camiseta. Probablemente sea un gusto adquirido, ya que la combinación de colores rosa y azul casi le da un brillo nacarado.