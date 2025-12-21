Las calificaciones de los jugadores del Manchester United vs Aston Villa como Matheus Cunha son buenas, pero dos 4/10

Man Utd fue derrotado 2-1 por Aston Villa en la Premier League después de que un par de goles maravillosos crearon un partido emocionante.

Leny Yoro recibió la evasión de Morgan Rogers en Villa Park

El Manchester United perdió otra oportunidad de meterse entre los cinco primeros de la Premier League al caer derrotado 2-1 por el Aston Villa, aunque el equipo de Ruben Amorim salió con honores después de una tarde difícil en Villa Park.

El United había tomado la delantera en la primera mitad, pero la defensa indiferente de Leny Yoro permitió a Morgan Rogers cortar hacia adentro y lograr un impresionante remate que superó a Senne Lammens. Unos minutos más tarde los visitantes empataron. Patrick Dorgu recogió el balón de Matty Cash y Matheus Cunha encontró otro excelente remate.

El partido produjo momentos espectaculares y Villa encontró otro cuando Rogers anotó otro brillante remate en la esquina superior.

Así calificaron los jugadores del United en Villa Park:

Senne Lammens: Impotente para frenar ambos goles y además un partido sólido. Una buena parada en la primera mitad de John McGinn, pero podría haberse desviado del objetivo. 6

Leny Yoro: Terrible para el primer gol de Rogers, cuando no hizo ningún intento de acercarse al brillante creador de juego. Parecía tener miedo de hacer una entrada para el segundo. 4

Ayden cielo: Bien a la altura del desafío de un experimentado internacional inglés. Algunos buenos momentos contra Ollie Watkins y lideraron esa pelea. 7

Lucas Shaw: Vi el juego bajar por el otro flanco. Tenía bastante posesión, pero por momentos no tuvo mucho que hacer en el partido. 6

Diogo Dalot: Dio salida y se involucró en la jugada, pero luce mejor ofensivamente por la izquierda. Dos pobres centros flotantes con el pie izquierdo. 6

Manuel Ugarte: Simplemente no es lo suficientemente bueno en posesión para mantener un lugar en este equipo. Avanzó más tras la marcha de Bruno Fernandes y no parecía apto para ese papel. 4

Bruno Fernández: Parecía estar en problemas cuando detuvo el partido para cuidar su tendón de la corva. Tuvo otra oportunidad después de eso, pero su ausencia será enorme. 6

Patricio Dorgu: Entró en el juego cuando regresó al equipo luciendo más confiado que en mucho tiempo. Buen trabajo ante la portería de Cunha y generó otra ocasión. 7

Montaje de albañil: Todo el juego en progreso. Ganó una buena posesión en la primera parte, creó una oportunidad para Benjamin Sesko y la mantuvo a flote en la segunda parte. 7

Matheus Cunha: Una vez más, el jugador más peligroso del United y realmente vino a la fiesta la semana pasada. Consiguió bien su gol, pero debería haber conseguido el segundo. 7

Benjamín Sesko: Desperdició dos buenas oportunidades en la primera mitad y no hizo lo suficiente para molestar a Victor Lindelof, quien normalmente se siente incómodo contra atacantes físicos. 5

sustitutos:

Lisandro Martínez: En un papel desconocido, pero empezó bien y tenía buen balón. Parece una mejor opción allí que Ugarte. 7

Jack Fletcher: Sólido en su debut. 6

Josué Zirkzee: Calma. 6

Shea Lacey: Poco tiempo para impactar, pero disparo tardío para Martínez. 6

Subs no utilizados: Altay Bayindir, Tom Heaton, Tyler Fredricson, Tyrell Malacia, Bendito Mantato