Daniel Levy ha disminuido como presidente ejecutivo de Tottenham después de casi 25 años en el club, con el icónico jefe del Manchester United Sir Alex Ferguson sobre el inteligente negociador claro

Daniel Levy ha tomado su cargo como presidente ejecutivo de Tottenham (Imagen: Getty)

Daniel Levy ha caído como presidente ejecutivo de Tottenham y el legendario gerente de Manchester del Manchester United, Sir Alex Ferguson, contiene la nota difícil que era romper.

Levy, quien se unió a la Junta de los Spurs en diciembre de 2000, ha sido la fuerza impulsora detrás de la transición del North -London Club de White Hart Lane al Tottenham Hotspur Stadium. Después de casi 25 años, ahora viene sin cambios en su propiedad o acciones en el club.

Esto sigue estrechamente después del nombramiento de Vinai Venkatesham como director ejecutivo, mientras que Peter Charrington se ha unido a la junta y ha asumido el papel de presidente no ejecutivo, en lo que se representa como un movimiento que prioriza el éxito deportivo.

Durante su mandato en los Spurs, Levy era conocido por su enfoque de hardball para las transferencias y se ganó una reputación como un negociador inteligente con un talento para cerrar un acuerdo.

Sin embargo, estas tácticas molestaron al icónico gerente del United Ferguson cuando los dos clubes fueron detenidos entre sí hace 17 años en negociaciones sobre Dimitar Berbatov.

Berbatov finalmente completó un cambio de White Hart Lane a Old Trafford por £ 30 millones, aunque el Bitter Aftermath Tottenham Lodge vio una queja en la Premier League sobre la transferencia. Posteriormente, Ferguson fue menos halagador al pensar en las negociaciones.

«Toda esa experiencia fue más dolorosa que mi reemplazo de cadera», escribió en su libro, PrincipalEnfatizar la naturaleza desafiante de tratar con impuestos e indirectamente es habilidades de negociación.

Berbatov firmó para los Red Devils en 2008 (Imagen: Getty)

En el anuncio de su partida, Levy emitió una declaración genuina: «Estoy increíblemente orgulloso del trabajo que hice junto con el equipo ejecutivo y todos nuestros empleados.

«Hemos convertido este club en un peso pesado global que compite al más alto nivel. Más que eso construimos una comunidad», agregó.

«Tuve la suerte de trabajar con algunas de las mejores personas en este deporte, desde la casa de Lilywhite y el equipo de Hotspur hasta todos los jugadores y gerentes a lo largo de los años.

Fergies Patience con Levy ha valido la pena (Imagen: Man Utd a través de Getty Images)

«Quiero agradecer a todos los fanáticos que me han apoyado a lo largo de los años. No siempre ha sido un viaje fácil, pero se han hecho un progreso considerable. Continuaré apoyando a este club apasionadamente».

Berbatov fue la compra récord de Ferguson y disfrutó de cuatro años exitosos bajo la gerencia del SCOT. Registró 56 goles y 27 asistencias en 149 juegos para los Red Devils.

Se fue a Fulham en 2012 con una colección de plata considerablemente reforzada. Había recolectado medallas para dos triunfos de la Premier League, dos copas de competencia, dos escudos comunitarios y una Copa Mundial de Clubes.