La victoria del Manchester United contra Newcastle podría ser un punto de inflexión ya que Ruben Amorim da la bienvenida a una nueva característica

Man Utd se quedó atrás en la segunda mitad contra Newcastle, pero realizó una excelente actuación defensiva para reclamar los tres puntos.

Rubén Amorim quedó encantado con el ambiente que se vivió cuando el Manchester United derrotó al Newcastle.

Ruben Amorim dijo que la victoria del Manchester United contra el Newcastle United fue una de las mejores como técnico de Old Trafford después de que su equipo, afectado por las lesiones, aguantó para sumar valiosos tres puntos contra los Magpies. El United estaba en el último momento después de perder a Mason Mount en el descanso y tuvo que mantenerse firme en un ataque en la segunda mitad para obtener una victoria por 1-0 que los llevó temporalmente al quinto lugar en la Premier League.

Aunque el United ha realizado actuaciones más convincentes con Amorim, el técnico portugués la elogió como una de sus mejores victorias durante sus 13 meses al mando. Destaca que el espíritu que mostraron podría ser valioso para difundir la fe dentro del equipo.

Cuando se le preguntó si la victoria fue una de las que más disfrutó, dijo: “Sí, especialmente cuando ves la segunda mitad, a veces logramos defender con un seis atrás, pero sufrimos juntos, y eso es una buena sensación. Sentí que estábamos hablando del juego aquí y si siempre tenemos este espíritu, vamos a ganar muchos juegos. Necesitamos sentir que podemos ganar partidos sin jugar tan bien y que podemos ganar con espíritu y unión».

Fue sólo la segunda portería a cero de la temporada y Amorim sintió que la suerte estaba del lado del United contra el Newcastle, ya que el país les decepcionó en otros momentos de la temporada. «La sensación es buena, pero si lo comparas con otros partidos hoy sufrimos mucho más, pero en ciertos momentos lo arriesgamos todo», dijo. «Defendemos cada centro e intentamos expresar el área penal. Es una buena sensación, pero hemos jugado muchos partidos en los que controlamos mucho mejor y concedimos un gol».