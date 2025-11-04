La verdadera naturaleza de Erling Haaland impulsó la decisión crucial de Pep Guardiola en el Manchester City: «fue una sorpresa»

Erling Haaland ha ascendido al grupo de cabeza del Manchester City esta temporada y Pep Guardiola ha explicado lo que el noruego tiene para ofrecer.

Pep Guardiola elogió las cualidades de liderazgo de Erling Haaland en el Manchester City

Pep Guardiola elogió las cualidades de liderazgo y el desinterés de Erling Haaland y admitió que le sorprendió encontrar un delantero que pudiera pensar en otra cosa que no fuera goles.

Haaland fue incorporado al grupo de liderazgo de cuatro hombres del City por Guardiola este verano y es un papel que el jugador de 25 años ha adoptado tanto dentro como fuera de la cancha mientras disfruta de un comienzo de temporada récord.

El noruego ha marcado 26 goles en 16 apariciones con su club y su selección esta temporada, pero Guardiola dijo que Haaland sigue siendo humilde y que su amabilidad fue una razón clave por la que fue ascendido a un puesto de liderazgo.

«Es difícil encontrar un jugador de talla mundial que sea increíblemente humilde y piense en lo mejor para el equipo», dijo el técnico del City.

«Sé que marcará goles y el impacto que tiene en el equipo y la forma en que marca goles ayuda al equipo, pero siento que siempre ha tenido ojo para lo mejor para el equipo. Eso es difícil de encontrar en jugadores con ese tipo de habilidad o talento, tener esa generosidad o amabilidad, lo que quieras decir». Así es Erling.

«Fue una sorpresa porque normalmente los delanteros sólo piensan en goles, goles, goles. Por supuesto que tiene que marcar goles, esa sigue siendo la mejor manera de ayudarnos, eso está claro. Por eso elegí eso». [leadership group] porque firmó un contrato por diez años. Por mucho que esté involucrado en muchas cosas, será mejor para él y para el club».

Haaland también ha aportado otro elemento al equipo directivo del City. Puede ser un bromista en el vestuario y puede ayudar a aligerar el ambiente cuando sea necesario.

Utiliza las redes sociales para mostrar su personalidad y recientemente lanzó su propio canal de YouTube a medida que su perfil sigue creciendo. Guardiola no tiene reparos en mostrar esa faceta de su carácter en el vestuario o en las redes sociales.

«Es una nueva generación», dijo. «Las redes sociales son completamente diferentes. No les dedicamos mucho tiempo, pero ellos crecieron con eso.

«Pueden hacer lo que quieran, siempre que respeten el club y la vida privada».

Además de sus deslumbrantes esfuerzos goleadores esta temporada, Haaland también se ha convertido en una presencia formidable en su propia área de penalti mientras el City enfrenta un bombardeo aéreo a balón parado.

“Está presente en las jugadas a balón parado, es muy alto”, dijo Guardiola. «Siempre trato de organizar el equipo de tal manera que puedan correr lo menos posible, porque él es muy grande y no puede jugar 90 minutos cada tres días. No quiero eso».

«Por eso siempre pienso que por mucho que el equipo controle el balón mediante los pases, si puedes controlar el juego como quieres, sobrevivirás. Si no es posible, tienes que ayudar».

