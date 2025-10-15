La verdad sobre la transferencia de verano de Carlos Baleba del Man United en medio de la actualización del contrato de Antoine Semenyo

El Manchester United sigue vinculado a varios fichajes a pesar de gastar más de £200 millones en fortalecer su línea delantera durante la ventana de transferencias de verano.

A Carlos Baleba, del Brighton and Hove Albion, se le vinculó con un fichaje por el Manchester United en la ventana de transferencias de verano.

Los seguidores del Manchester United dijeron la verdad detrás del interés del club en el centrocampista del Brighton & Hove Albion, Carlos Baleba, el verano pasado, tras una entrevista con el propietario de los Seagulls, Tony Bloom.

El equipo de Ruben Amorim ha tenido estrechos vínculos con el centrocampista camerunés y es un gran admirador del jugador de 21 años, ya que la sala de máquinas del United necesita mejoras.

No es la única estrella de la Premier League a la que se le vincula con un traslado a Old Trafford. La estrella del Bournemouth, Antoine Semenyo, también ha sido un jugador interesante en los últimos meses.

Con eso en mente, Las noticias de la noche de Manchester ha analizado las últimas noticias sobre transferencias y las especulaciones que rodean a ambos jugadores.

Man United Carlos Baleba transmite la verdad

El presidente de Brighton, Bloom, ha restado importancia a cualquier sugerencia de que existe una saga de transferencias en torno al mediocampista del United y los Seagulls, Baleba. El United ha tenido fuertes vínculos con el camerunés en los últimos meses, pero se dice que sus rivales de la Premier League han fijado un precio de venta superior al que recibieron del Chelsea por Moisés Caicedo.

Bloom dice que le dio al equipo de Rubén Amorim una respuesta directa cuando le preguntaron sobre el fichaje de Baleba el verano pasado.

En una entrevista con The Argus, Bloom dijo: «No creo que Baleba fuera una saga. Hubo interés del Manchester United y dijimos que no estaba disponible este verano y se fueron».

«Así que hemos tenido sagas mucho más importantes en el pasado. Pero Carlos Baleba, su progreso ha sido enorme. Es un jugador muy importante para este club de fútbol, ​​y estoy muy feliz de que esté con nosotros esta temporada».

Los HOMBRES dicen: «No es ningún secreto que el Manchester United está buscando reforzar sus opciones en el mediocampo mientras busca un sucesor para Casemiro. El hecho de que no hayan podido fichar a Baleba este verano no descarta un movimiento en el futuro. Dicho esto, la necesidad de cumplir con el PSR probablemente descartará un acercamiento en enero».

Actualización del contrato de Antoine Semenyo

Según los informes, la estrella del Bournemouth, Antoine Semenyo, tiene una cláusula de rescisión en su contrato con los Cherries, lo que podría allanar el camino para mudarse a Old Trafford.

TalkSPORT dice que tanto el Man United como los Spurs mantuvieron conversaciones con el delantero el verano pasado antes de que firmara un nuevo contrato con el equipo de Andoni Iraola.

Los detalles exactos de la cláusula de rescisión aún no se conocen, pero Bournemouth valora a Semenyo en alrededor de £75 millones.

Los HOMBRES dicen: «Semenyo sería otro fichaje brillante para el United, pero después de gastar £200 millones en el mercado de transferencias el verano pasado, tuvieron que deshacerse de varios jugadores para hacer espacio para el internacional de Ghana. También se espera que tenga una gran demanda y el United debería ofrecer garantías de juego».

El extremo del Bournemouth Antoine Semenyo ha estado en una forma sensacional esta temporada (Imagen: Getty Images)

