La verdad del Man United es clara mientras la tabla alternativa de la Premier League expone el problema de Ruben Amorim

La temporada de la Premier League ha sido mixta para el Manchester United hasta ahora, pero las estadísticas de goles esperados muestran que hay señales prometedoras para Ruben Amorim.

Rubén Amorim tiene un problema claro que debe resolverse si el Manchester United quiere llegar a las altas esferas de la Premier League. (Imagen: (Foto de Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images))

Según las últimas estadísticas de Opta, el Manchester United se encuentra en una posición ligeramente equivocada en la Premier League. El equipo de Ruben Amorim se encuentra actualmente décimo después de una victoria por 2-0 sobre el Sunderland, continuando con una sólida racha de victorias en Old Trafford.

El principal motivo de sus problemas actuales esta temporada es estar fuera de casa, con sólo un resultado positivo de cuatro posibles. El United sumó un punto en el empate 1-1 contra el Fulham en agosto, pero a esto le siguieron derrotas contra Grimsby Town, Manchester City y Brentford.

El United no ha marcado en dos partidos esta temporada, pero ha podido crear grandes oportunidades. Se logró un xG de 1,52 en la derrota del día inaugural ante el Arsenal, mientras que el United alcanzó 2,08 en la derrota ante el Brentford hace casi dos semanas.

Dicho esto, Opta calculó cómo se vería la tabla de la Premier League en función de xG y la comparó con la posición real, siendo United la segunda mayor diferencia entre la posición esperada y real.

(Imagen: Opta)

Tottenham, actualmente tercero, debería estar en el decimotercer lugar, mientras que los Rojos y el Newcastle United deberían estar seis puestos más arriba cada uno, en el décimo y undécimo respectivamente. Otras diferencias notables incluyen que el Liverpool, que ocupa el segundo lugar, en realidad debería ser sexto.

La suerte de los dos equipos recién ascendidos también es interesante, ya que el Sunderland tiene un mejor desempeño en sus xG, mientras que el Leeds United debería estar en el décimo lugar en lugar del decimoquinto. El United probablemente haya ayudado a equilibrar un poco las estadísticas del primero, gracias a su dominante victoria el fin de semana pasado.

A pesar de algunas preocupaciones sobre el desempeño del United, estas estadísticas ciertamente muestran que Amorim está haciendo algo bien.

Sin embargo, vale la pena señalar que las estadísticas de goles esperados del United se habrán visto infladas por dos penales fallados por Bruno Fernandes. Ciertamente se están creando oportunidades, pero acabar con ellas es ahora el dilema que Amorim debe resolver.

Sin duda, Benjamin Sesko desempeñará un papel clave en esto, ya que el fichaje de verano comienza a lucir bien después de unas primeras semanas desafiantes.

(Imagen: (Foto de Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images))

Su primer gol con el United llegó en la derrota por 3-1 ante Brentford, y un segundo gol en otros tantos partidos llegó cuando lanzó un saque largo al balón.

«Se siente genial», admitió Sesko cuando se le preguntó sobre su primer gol en Old Trafford. “Me siento aún mejor porque ayudé al equipo a llegar al final y ganar el partido.

“Al final lo importante es ganar el partido y ayudar al equipo lo máximo posible.

«El gol y el ambiente posterior fueron increíbles. Es algo con lo que había soñado, saltar tan alto al estadio, y sí… [my] Los sueños se hicieron realidad”.

Y añadió: «Al final del día, este es mi trabajo; intentar marcar tantos goles como sea posible, intentar ganar los partidos, intentar ayudar al equipo en cada situación y, con suerte, [there are] más momentos como este [to come].”

