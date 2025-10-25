La valoración de Gary Neville sobre Rubén Amorim después del thriller Man United vs Brighton lo dice todo

El Manchester United logró su primera victoria en casa sobre Brighton desde febrero de 2022 el sábado por la noche después de una victoria por 4-2 sobre los Seagulls en Old Trafford.

Gary Neville dio su veredicto sobre la victoria del Man United por 4-2 sobre Brighton el sábado por la noche. (Imagen: Deportes del cielo)

Gary Neville cree que la semana pasada fue la semana más importante para Ruben Amorim como entrenador del Manchester United hasta el momento. Los Rojos vencieron a Brighton & Hove Albion 4-2 el sábado por la noche para registrar una tercera victoria consecutiva después de vencer al Liverpool el fin de semana pasado, luego de una victoria sobre Sunderland antes del parón internacional de octubre.

El United empezó bien tras tomar ventaja gracias a un disparo de Matheus Cunha y un disparo desviado de Casemiro. El partido parecía decidido cuando Bryan Mbeumo anotó el primero del partido, superando a Bart Verbruggen en el primer palo.

Pero Brighton aún no había terminado. Después de que Patrick Dorgu evitó por poco la expulsión, Danny Welbeck volvió a perseguir a su antiguo club al marcar con el consiguiente tiro libre.

La tensión aumentó cuando Charalampos Kostoulas cabeceó al primer palo tras un saque de esquina. Pero el balón incisivo de Ayden Heaven encontró a Mbeumo, quien disparó a puerta y celebró frente al Stretford End.

La victoria lleva al United al cuarto lugar antes de que el Liverpool juegue contra el Brentford en el último partido del sábado. Y el ex capitán y lateral de los Rojos, Neville, dio su reacción inmediata después del partido en Sky Sports, compartiendo su creencia de que los últimos siete días podrían ser enormes para Amorim, quien ha estado bajo presión esta temporada.

«La narrativa que surgió de este partido fue que el Manchester United no podía dar un paso atrás después de lo sucedido en Anfield la semana pasada y que la victoria de hoy era absolutamente crucial», dijo a Sky Sports.

«Creo que esta ha sido la mejor y más importante semana de Rubén Amorim en esta posición. Creo que le da algo de tiempo.

«No digo que se haya ido, pero el Manchester United está subiendo a la cima de la liga y ciertamente eso le quita mucha presión».

Cuando Jamie Redknapp le preguntó si finalmente este era un equipo del Manchester United al que los fanáticos podrían apoyar, Neville reveló el sentimiento detrás de escena del entrenador.

«Hace unas semanas estaba un poco preocupado porque los jugadores no creían en el sistema de Ruben Amorim», dijo Neville. “Que tal vez hubo un elemento de no ganar partidos y empezar a dudar y escuchar el ruido que todos nosotros, incluido yo mismo, habíamos añadido a eso.

“Pero una cosa de la que no hay ninguna duda cuando se habla con la gente dentro del club es que realmente les agrada como persona, y eso cuenta mucho.

«Porque creo que no hay duda al respecto, no ha perdido el vestuario en términos de espíritu y energía y cómo lo están enfrentando. Creo que quieren jugar para él, están desesperados por ganar y creo que eso se ha visto en la última semana».

“Quiero decir, ganar en Anfield en cualquier temporada es especial, pero que Ruben Amorim ganara en Anfield cuando era tan inesperado, creo que les ha dado un gran impulso.

«Esperamos con ansias el partido de la próxima semana contra Nottingham Forest y Tottenham la semana siguiente. Todavía queda un gran trabajo en el próximo mes. Pero sentí que era un mes de ajuste de cuentas: si hubiera comenzado mal contra el Liverpool la semana pasada, podría haber ido de otra manera, pero se siente muy diferente. Se siente como si tuvieran un poco de impulso y el ambiente es bueno».

