La una palabra de Gary Neville sobre la estrella de Man City, Gianluigi Donnarumma, habla mucho

El portero Gianluigi Donnarumma en el Manchester City jugó contra el Arsenal el domingo y presentó otra versión realizada entre los palos

Gary Neville alabó a Gianluigi Donnarumma como un «animal» y cree que lo elegiría sobre David Raya después de otra actuación inspirada del italiano durante el sorteo 1-1 de Manchester City en el Arsenal.

Donnarumma, de 26 años, firmó para la ciudad de Paris Saint-Germain el día de la fecha límite y tuvo el impacto considerablemente desde su mudanza al estadio Etihad. De hecho, el internacional de Italia solo ha admitido una vez en sus primeras tres actuaciones y eso llegó en el minuto 93 de la colisión del domingo en el Emirates Stadium.

El ex tapón de CA Milan-shot puede haber hecho solo dos salvamentos, pero su actuación general se notó. Ordenó su caja y recogió cruces, y también buscó con seguridad con los pies.

El ex defensor de Manchester United y de Inglaterra, Neville, quien dijo su evaluación de Donnarumma después del juego, le dijo al podcast de Gary Neville: «Usted mira a Donnarumma, es un animal absoluto.

«Él es solo grande. Si él viene por ello, al mismo tiempo, los futuros atacantes piensan en ello, porque saben que obtendrán la fiesta adecuada en la cabeza cuando venga y te toque.

Man City -Gianluigi Donnarumma en acción contra el Arsenal

«Para mí creo que es un arquero fantástico. Es el tipo de portero que siempre he disfrutado. Amo a Alisson en Liverpool. Amo a Raya. Pero no elegiría a Raya sobre Donnarumma o Alisson, porque amo a un gran guardián.

«Un Peter Schmeichel, un Edwin Van der Sar … Hace una gran diferencia cuando su guardián sobre cualquier otro imponente. Pero incluso si son muy buenos en lo que hacen. Y él es muy bueno en lo que hace.

«Hace salvamentos, domina su caja, es positivo en sus acciones. Cometirá algunos errores en el camino, y eso está bien, pero creo que está haciendo las cosas correctas. Ya había tenido un gran impacto en la ciudad».

El entrenador en jefe del Arsenal, Mikel Arteta, compartió algunos elogios para Donnarumma en su conferencia de prensa después del juego, después de su tercera reunión contra los Gunners en la habitación de seis meses.

«Es tan dominante en la caja y cada pelota en la caja de seis años y sus alrededores, su momento, la forma en que realiza la acción, es súper eficiente», dijo Arteta sobre Donnarumma. «Es muy difícil y hoy ha hecho nuevamente una serie de contribuciones muy importantes para no perder más».

Ella ve el punto de que City se mude a siete para la temporada después del éxito 3-0 del domingo pasado contra el Manchester United y el fin de semana de apertura que es derrotado en lobos.

