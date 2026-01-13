La última transferencia del Man United: surge un acuerdo ‘imposible’ con el reclamo de reemplazo de Bruno Fernandes

El Manchester United continúa vinculado con posibles nuevos fichajes a medida que continúa la ventana de transferencia de enero.

Bruno Fernandes ha sido vinculado con una salida del Manchester United (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

El Manchester United tiene menos de tres semanas para completar sus transacciones de transferencia antes de que se cierre la ventana. El club tiene hasta el 2 de febrero para incorporar nuevos jugadores que reforzarán su plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada.

Tras la marcha de Rubén Amorim la semana pasada, el United buscaba un sustituto para hacerse cargo del resto de la temporada. Darren Fletcher se hizo cargo temporalmente de los partidos contra Burnley y Brighton, pero parece que Michael Carrick será nombrado hasta el final de la temporada.

En términos de transferencias, al United ya se le ha vinculado con una serie de posibles nuevos fichajes, una tendencia que se espera que continúe en las próximas semanas. El club ha estado continuamente vinculado con el fichaje de un centrocampista desde el verano pasado, y sigue siendo incierto si la salida de Amorim cambiará la estrategia de mercado del United este mes y más allá.

También existe la posibilidad de que algunos jugadores del United se vayan antes de la fecha límite, aunque esto es puramente especulativo en este momento. Las noticias de la noche de Manchester proporciona una descripción general de las últimas noticias y rumores sobre transferencias de United de las últimas 24 horas.

La estrella del Inter de Milán ‘muy solicitada’

Según los informes, el United está interesado en hacerse con los servicios del defensa del Inter de Milán, Yann Bisseck. Según Inter Live, el United se encuentra entre varios clubes de la Premier League que muestran interés en Bisseck este mes.

Sin embargo, fichar a Bisseck procedente del Inter antes de la fecha límite del 2 de febrero se ha descrito como «imposible» para el United o para cualquier club.

El mismo informe también sugiere que Tottenham Hotspur, Crystal Palace y West Ham han mostrado interés en adquirir al jugador.

El United ‘mira’ al sustituto de Bruno Fernandes

Nuevos informes sugieren que el United tiene planes de contingencia en caso de que Bruno Fernandes deje el club. Calciomercato afirma que varios clubes de la Saudi Pro League están mostrando interés en Fernandes, entre los que se mencionan Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Ittihad.

Como tal, el informe indica que el United ha identificado a la estrella de la Juventus, Kenan Yildiz, como su principal objetivo si Fernandes abandonara Old Trafford.

Yildiz ha jugado principalmente en la banda izquierda de la Juventus esta temporada, aunque también ha operado como falso nueve o en la banda derecha cuando el club de la Serie A lo ha necesitado.

