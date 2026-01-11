La última transferencia del Man United: la salida de enero está bloqueada mientras los gigantes europeos miran a la estrella de la AFCON

Resumen de fichajes del Manchester United mientras el futuro de un delantero que aparentemente está saliendo por la puerta de salida da un nuevo giro

Hay interés en Noussair Mazraoui del Manchester United (Imagen: AFP vía Getty Images)

Mientras continúan las deliberaciones sobre el nombramiento de un entrenador interino, el Manchester United también debe navegar por la ventana de transferencias.

Ole Gunnar Solskjaer está en conversaciones con los directivos del club este fin de semana sobre la posibilidad de asumir el control durante el resto de la temporada tras el despido de Ruben Amorim. Otra leyenda de Old Trafford, el ex técnico del Middlesbrough, Michael Carrick, también está siendo considerado, ya que el club retrasa el nombramiento de un jefe permanente hasta el verano.

La salida de Amorim ha cambiado las perspectivas para varios jugadores del United: algunos probablemente se quedarán mientras que otros se acercan a la salida. Aquí hay un resumen de las últimas noticias sobre transferencias del United…

El movimiento Zirkzee se detuvo.

Joshua Zirkzee podría tener otra oportunidad en Old Trafford tras la marcha de Amorim. El delantero holandés de £ 36 millones está cedido por la Roma con miras a un acuerdo permanente. Con jugadores participando en la Copa Africana de Naciones, el United todavía dudaba a la hora de tomar una decisión final.

Zirkzee estaba abierto a la medida, pero ahora parece que la transferencia ha quedado en suspenso. publicación italiana La Gaceta del Deporte informa que el United canceló el trato tras la partida de Amorim, dejando a la Roma decepcionada.

El traspaso de Joshua Zirkzee a la Roma no parece concretarse (Imagen: Getty Images)

El informe sugiere que el acuerdo podría reactivarse si el nuevo director interino decide que no quiere a Zirkzee. Sin embargo, trabajar con un ex delantero destacado como Solskjaer podría revivir la carrera de Zirkzee en el United.

Revista de Mazraoui

Según la Gazzetta dello Sport, la Juventus planea aprovechar la incertidumbre en Old Trafford para fichar a Noussair Mazraoui.

Según los informes, el marroquí está en la lista corta de la Juve, ya que los gigantes italianos buscan fichar a un extremo y un lateral este mes. Mazraoui juega actualmente en la AFCON y ayudó a Marruecos a conseguir una victoria por 2-0 sobre Camerún en los cuartos de final con Bryan Mbeumo.

Noussair Mazraoui se queda en la AFCON después de que Marruecos venciera al Camerún de Bryan Mbeumo en cuartos de final (Imagen: AFP vía Getty Images)

La semifinal contra Marruecos está prevista para el miércoles, la final y el play-off por el tercer puesto se disputarán el próximo fin de semana. Esto significa que Mazraoui no regresará a Gran Bretaña hasta finales de enero.

La Juve cree que el versátil jugador de 28 años reforzaría su lucha por el título y cree que la inestabilidad actual en Old Trafford podría jugar a su favor, según el informe.

