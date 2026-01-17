La última transferencia del Man United: la postura de Michael Carrick sobre £ 80 millones mientras se insta a la estrella a irse

El Manchester United abrumó al Manchester City el sábado por la tarde en el primer partido de Michael Carrick al mando desde 2021 y los anfitriones ganaron 2-0.

Michael Carrick ganó su primer partido del Manchester United desde 2021 contra el Manchester City (Imagen: Getty)

Michael Carrick tuvo un comienzo de ensueño como entrenador del Manchester United después de una victoria por 2-0 sobre el Manchester City. Y el nuevo jefe también parece haber tomado una decisión reveladora sobre la transferencia.

A Ruben Amorim se le mostró la puerta en Old Trafford después de solo 14 meses en el cargo, y el ex jugador Carrick intervino hasta que se encontró un sucesor permanente al final de la temporada.

En su primer partido de esta última etapa, después de haber trabajado como técnico interino en 2021, logró una impresionante victoria por 2-0. Uno de los titulares en este choque fue Harry Maguire. La estrella inglesa, que le costó al club £ 80 millones cuando llegó procedente del Leicester City en 2019, había caído en desgracia con Amorim.

Su contrato expira en junio de 2026 y, según se informa, ha habido ofertas por él. Sin embargo, parece que Carrick ha tomado una decisión respecto al futuro del defensa las noticias de la noche de Manchester te trae las últimas noticias de Old Trafford.

Michael Carrick toma la decisión por Harry Maguire

Maguire tuvo una actuación encomiable en la victoria contra el City y esta muestra de confianza del nuevo entrenador Carrick sugiere que será parte de los planes del jugador de 44 años en Manchester.

The Sun informa que el Inter de Milán está interesado en fichar a Maguire en enero, ya que su contrato expira en unos meses. Sin embargo, al seleccionarlo para comenzar contra el City, Carrick dejó en claro su deseo de que Maguire se quedara al menos durante esta ventana de transferencia, y los informes sugieren que el nuevo jefe insiste en que se quedará hasta el final de la temporada.

Se dice que Steve Holland, asistente de Carrick en el United, tiene una alta opinión de Harry Maguire debido a su época con Inglaterra. A Carrick le gustaría que el Club rechazara cualquier oferta por el defensa en este mercado de fichajes.

Según los informes, parece que Maguire permanecerá en Old Trafford. (Imagen: Getty)

Joshua Zirkzee insistió en forzar la salida

Otro jugador que encontró limitado el tiempo de juego con Amorim es el delantero Joshua Zirkzee. El holandés fue el primer fichaje de la era INEOS y costó alrededor de £ 37 millones, pero ha tenido problemas para ganar tiempo de juego con el técnico portugués.

Cuando se abrió la ventana de transferencia de enero, se informó ampliamente que era probable que Zirkzee abandonara Old Trafford. Sin embargo, estos planes fueron archivados a pesar del aparente interés de los romaníes.

Ahora su compatriota Ruud Gullit ha animado al jugador de 24 años a impulsar su salida de Manchester, donde sigue siendo suplente.

Se ha instado a Zirkzee a forzar una transferencia (Imagen: Getty)

En declaraciones a Metro, Gullit dijo: «Vi que la Roma podría querer contratarlo y espero que se vaya. Siempre tuve dudas sobre si fue la decisión correcta ir al Manchester United. Creo que debería haberse quedado en la Serie A».

«Lo hizo bien en Bolonia y creo que debería haber ido a un mejor equipo en Italia. Habría sido mucho mejor para él. El Manchester United tiene que descubrir cuál es esa atmósfera porque algo no está bien ahí. La energía no es buena, no se siente nada bien».

«Miren a Scott McTominay. Es increíble lo bien que lo ha hecho McTominay desde que dejó Old Trafford. Es increíble, es fantástico verlo. En el United era más un duodécimo hombre que un jugador y mira cómo ha florecido. Jugar todos los partidos es muy importante».