La última transferencia de Kobbie Mainoo Man United: actitud de Ruben Amorim, intervención de Paul Scholes

Kobbie Mainoo afronta un futuro incierto en el Manchester United tras quedar fuera del once inicial
Todo lo que necesitas saber sobre el futuro de Kobbie Mainoo en el Manchester United a medida que aumentan las especulaciones.
- El técnico del Manchester United, Ruben Amorim, está bajo un intenso escrutinio por su decisión de dejar a Kobbie Mainoo en el banquillo. Amorim defendió firmemente su política de selección durante una rueda de prensa, afirmando que sólo selecciona a los jugadores que cree que están mejor preparados para ganar los partidos concretos.
- Considerado como uno de los talentos más brillantes surgidos de la academia del United, Mainoo aún no ha sido titular en un partido de la Premier League esta temporada y a menudo permanece como suplente no utilizado, sobre todo en el reciente empate 1-1 contra el West Ham. Este tiempo de juego limitado es ampliamente visto como una gran preocupación para el desarrollo del joven de 20 años y está causando una creciente frustración entre los seguidores y ex jugadores del club.
- La situación provocó una respuesta furiosa de la leyenda del United, Paul Scholes, quien atacó públicamente el manejo del jugador por parte de Amorim y calificó el enfoque del entrenador como «una tontería». Scholes sugirió polémicamente que probablemente sería «mejor para él ahora» dejar el club, creyendo que el futuro del joven en Old Trafford está arruinado.
- La larga ausencia del centrocampista en el once inicial ha alimentado las especulaciones sobre su traspaso. Hay informes que vinculan a Mainoo con una posible salida en enero, y se dice que el club italiano Napoli está monitoreando su disponibilidad. El ex defensa del United Paul Parker también simpatizó con Mainoo, sugiriendo que el jugador debe estar «furioso» por perder oportunidades de desarrollo senior y reconocimiento internacional.
- La controversia se ve agravada por la orgullosa tradición del United de confiar y desarrollar a los graduados de la academia, un récord que se remonta a más de 80 años. Rechazando las preguntas directas sobre su apoyo al equipo juvenil, Amorim subrayó que su principal prioridad es desplegar a los jugadores mejor preparados para conseguir victorias en los difíciles momentos actuales del club.
