La última lesión del Manchester City mientras los Blues se enfrentan al ansioso Nico González espera en medio de las preocupaciones de Rodri

Noticias de lesiones del Manchester City mientras Nico González espera después de la victoria del Villarreal

Nico González se quedó lesionado en el triunfo del Manchester City sobre el Villarreal

El Manchester City continuó su buena forma el martes por la noche con una victoria por 2-0 sobre el Villarreal en la Liga de Campeones.

El resultado amplió la racha invicta de los Blues a nueve partidos en todas las competiciones y les llevó a siete puntos de nueve en la fase de liga.

Erling Haaland abrió temprano el marcador y Bernardo Silva puso el 2-0 antes del descanso. Lo único negativo de una cómoda noche en España fue la lesión de Nico González en la segunda parte. Aquí tienes las últimas noticias sobre lesiones de Etihad.

Nico González

Lesión: Desconocido

Pep Guardiola dijo que González tenía un «golpe en los pies», ya que el Manchester City espera estar en condiciones de enfrentarse al Aston Villa este fin de semana.

González fue titular para el Villarreal, pero se vio obligado a retirarse en la segunda mitad tras un feroz desafío de Thomas Partey. El centrocampista del City pidió inmediatamente abandonar el terreno de juego y fue sustituido por Mateo Kovacic. Los Blues tienen la esperanza de que la lesión no sea nada grave, pero tendrán que esperar y ver cómo se recupera González.

«Nico recibió un golpe en el pie, ya veremos», dijo Guardiola.

Posible fecha de regreso: Aston Villa (A) 26 de octubre

Rodri

Lesión: Tendón de la corva

Rodri esperaba estar en forma para el partido de la Premier League del sábado contra el Everton después de perderse el compromiso internacional para tratar de recuperarse de la distensión en el tendón de la corva que sintió en los primeros minutos contra el Brentford a principios de este mes. El español no pensó que el problema fuera grande en ese momento, pero Los azules Hay que tener cuidado con su regreso.

Guardiola confirmó tras el partido contra el Everton que tampoco correrá peligro para los próximos partidos contra Villarreal y Aston Villa.

“No dura mucho, pero es musculoso y hay que tener cuidado”, afirmó el técnico del City. «Lo hemos intentado muchas veces, hemos intentado no correr ningún riesgo, pero no lo hemos logrado. Así que ya veremos».

Posible fecha de regreso: Swansea (A) 29 de octubre

Abdukodir Khusanov

Lesión: Desconocido

El internacional uzbeko se había asegurado el puesto de lateral derecho, pero se lesionó en el descanso del empate contra el Arsenal y aún no ha regresado a los entrenamientos.

Posible fecha de regreso: Aston Villa (A) 26 de octubre

Rayan Ait Nouri

Lesión: Soltero

Ait-Nouri sufrió una lesión en el tobillo en los primeros compases de su debut en casa contra el Tottenham y, aunque después jugó contra el Brighton, no ha vuelto a jugar con el City desde entonces.

El argelino ha vuelto a los entrenamientos y Guardiola dijo que el lateral se encontraba mucho mejor pero que quedó fuera de la convocatoria ante el Everton y no salió del banquillo ante el Villarreal.

Posible fecha de regreso: Aston Villa (A) 26 de octubre