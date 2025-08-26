Manchester United se transfiere más nuevo mientras los Rojos siguen inquietando un acuerdo para Senne Lammens.

Manchester United está entusiasmado con el portero Senne Lammens

La firma futura del Manchester United de Senne Lammens agregaría más intrigas a una situación confusa de portero en Old Trafford, pero indicaría la llegada de un potencial número uno a largo plazo.

Se supone que Lammens es un objetivo activo para United y, aunque las fuentes de los clubes son que el acuerdo no se está haciendo tan cerca de él, el jugador de 23 años aún podría terminar en Old Trafford este verano.

La expectativa es que el belga siempre usaría Bayindir como número dos, donde Andre Onana retiene los guantes. Pero el internacional de Camerún todavía tiene que aparecer para United esta temporada, con Bayindir optando por los primeros partidos de la Premier League.

Todo contribuye a las intrigas en torno a Lammens, con el tope de Amberes actual que probablemente ejercerá más presión sobre Onana si se inscribe en United.

Onana firmó en la parte posterior del papel principal cuando Inter alcanzó la final de la Liga de Campeones 2023, con los Rojos para estallar. Pero ha habido preguntas sobre Onana durante más de dos años desde su llegada y ha producido varios momentos caprichosos entre las publicaciones.

Es una historia similar para Bayindir, que en gran medida no ha impresionado cuando tuvo la oportunidad.

Abre una puerta potencial para Lammens y él ofrecería una certeza que Onana y Bayindir no han ofrecido hasta ahora.

El ‘Keeper es un distribuidor decente y su parto de disparos estaría a un nivel por encima del antiguo Inter Man. Lammens es una presencia impresionante en la portería y un excelente tapón de tiro, según el analista de OPTA, evitó que se anoten 17.4 goles en 2024-25 en la Belga League Pro.

Esos atributos en combinación con su influencia relajante en una línea de fondo serían bienvenidas en Old Trafford y ofrecerían el tipo de estabilidad que United ha buscado entre los puestos, como dijo el propio Lammens en una entrevista en 2024 con Het Nieuwsblad.

«Como guardián, debes mantener la calma para traer confianza en tus defensores y el resto del equipo.

«No se supone que debes estar estresado entre los mensajes. Si un jugador juvenil me ha pasado, pero en los últimos años no me ha molestado en absoluto.

«Siempre dicen que me quedo emocionalmente en el nivel. Que soy estable y nunca subo o sube demasiado rápido. Por cierto, estoy contento con eso. Creo que es una buena cualidad para un guardián».

Es una cualidad que United no ha visto lo suficiente de sus conservadores actuales. Lammens lo tiene en patadas.