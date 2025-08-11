La transmisión de Rasmus Hojlund podría ofrecer una oportunidad de intercambio ideal para el Manchester United

Las últimas noticias y chismes de transferencia de Manchester United, ya que la posible salida de Rasmus Hojlund podría ofrecer una oportunidad para un acuerdo de intercambio para United

Rasmus Hojlund del Manchester United (Imagen: Kevin C. Cox – Premier League/Getty Images)

Manchester United podría tener la oportunidad perfecta para igualar un acuerdo de intercambio en el futuro cercano.

La firma de Benjamin Sesko podría tener importantes consecuencias en el equipo Unido. Los Rojos firman el RB Leipzig Striker en un acuerdo con un valor de un máximo de £ 74 millones con complementos, donde ahora se espera que Sesko lidere la línea para la próxima temporada.

La decisión de firmar a Sesko ha llevado a especulaciones sobre Rasmus Hojlund y el futuro de Joshua Zirkzee en Old Trafford. En particular, parece que Hojlund podría estar listo para dejar el club a la luz de la llegada de Sesko.

La noticia de Manchester Evening entiende que AC Milan está interesado este verano en la firma de Hojlund. Se cree que United quiere £ 30 millones para un acuerdo permanente, mientras que se supone que Milán sopesará un movimiento de préstamos.

Si United Milán convenciera a que un paso permanente para todas las partes es el mejor, puede ofrecer a los Rojos la oportunidad de obtener un acuerdo de intercambio en las tarjetas. Esto se debe a que Milán puede tener un jugador que podría ser interesante para United.

El portero de Milán Mike Maignan está fuertemente conectado este verano con una reubicación del San Siro. Chelsea sería un interés en el internacional francés antes de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, pero no se pudo completar un acuerdo.

Ahora Maignan todavía representa un futuro incierto en Milán y aún debe ver si todavía estará con la serie A Giants después de la fecha límite. En medio de esta especulación, United está fuertemente conectado con la firma de un nuevo arquero, aunque Maignan todavía tiene que mencionarse como un objetivo potencial.

Paris Saint-Germain disparó el tapón Gianluigi Donnarumma ha estado conectado a United en las últimas semanas. Si no se puede acordar un acuerdo para la Italia Interna, Maignan puede ofrecer una opción potencial de intercambio para United.

Si Milan Hojlund y United todavía quieren firmar a un portero, ¿pueden ambos clubes llegar a un acuerdo en el que Maignan se mude a Old Trafford? Por supuesto, es pura especulación en este momento, pero puede ofrecer la oportunidad de unirse que tal vez no hayan pensado que vendría hace unas semanas.

