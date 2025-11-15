La transferencia ‘perfecta’ del Man United sería ideal para Bruno Fernandes después de un error de £ 26 millones

Las últimas noticias sobre transferencias del Manchester United mientras la leyenda del Chelsea detalla el movimiento de transferencia perfecto a favor de Bruno Fernandes

Bruno Fernandes durante un partido de Portugal (Imagen: Lars Baron/Getty Images)

La leyenda del Chelsea, Pat Nevin, cree que Conor Gallagher sería un fichaje «perfecto» para el Manchester United, ya que el club ya estaba vinculado con el mediocampista.

Según los informes, el United ve a Gallagher como un ‘Plan B’, siendo Carlos Baleba del Brighton el objetivo principal. Un obstáculo que el United puede enfrentar con Baleba es el asombroso precio de £ 100 millones que Brighton supuestamente le ha puesto al jugador de 21 años.

El equipo de Rubén Amorim podría ahorrar una cantidad significativa de dinero si opta por el excentrocampista del Chelsea. El medio español Mundo Deportivo afirmó recientemente que el Atlético de Madrid escucharía ofertas en la región de £52 millones.

El ex internacional escocés Nevin cree que Gallagher no sólo sería un fichaje sólido para Amorim, sino que también sería un gran beneficio para el capitán del United, Bruno Fernandes.

Le dijo a CasinoHawks: «Creo que, en mi opinión, Conor Gallagher sería genial en Man Utd. Gallagher puede jugar en varias posiciones. No lo olviden, Gallagher puede jugar en una formación 3-4-2-1. No sería mejor como uno de los laterales, sino como uno de los dos en los cuatro centrales».

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, podría beneficiarse de tener a Conor Gallagher como compañero de equipo (Imagen: (Foto de Catherine Ivill – AMA/Getty Images))

«Entonces estamos hablando de los dos centrocampistas centrales o también de uno de los dos delanteros. Si lo pones en una de las dos posiciones más fijas con su energía y su lucha, eso le da a Bruno Fernandes un poco de libertad para ir un poco más adelante, porque ya ha tenido que regresar para algunos partidos, ¿no? Juega en una posición más defensiva».

“El nivel de energía que tiene Connor sería perfecto, lo que nuevamente hace que uno se pregunte por qué vendieron a Scott McTominay.

“Pero la otra cosa sobre Connor, si realmente tienes que jugar con él un paso más adelante, hay pocos jugadores en el juego que sean mejores en un juego de alta presión.

«Hay pocos en el fútbol que puedan hacerlo mejor que él. Se adapta perfectamente al fútbol inglés».

«Si el Manchester United ha tenido problemas durante un tiempo, la energía en el centro del campo es uno de los mayores problemas que ha tenido. Con la mejor voluntad del mundo, Casemiro y Christian Eriksen fueron grandes jugadores, fantásticos jugadores de talla mundial, pero al final se quedaron sin piernas».

«Ciertamente Casemiro todavía no tiene las piernas para jugar esos tres partidos por semana. Eso está claro, está claro. Así que necesitas a alguien que las tenga. Yo miraría esas posiciones centrales, para ser honesto».

Gallagher se unió al Chelsea a la edad de seis años y ascendió en la academia hasta el primer equipo. Pasó cuatro temporadas cedido antes de jugar regularmente con los Blues en la Premier League, incluidas temporadas en Charlton Athletic, Swansea City, West Brom y Crystal Palace.

El inglés se mudó al Atlético de Madrid después de que le dijeran que no sería titular habitual con Enzo Maresca. Ahora, después de su primera temporada completa en España, Gallagher podría estar listo para un rápido regreso a la Premier League.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle lo mejor. manchester unido cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.