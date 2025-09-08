El portero del Manchester United, Andre Onana, estará prestado en Trabzonspor y eso puede tener un impacto en el Manchester City.

Stefan Ortega parece quedarse en el Manchester City en la primera mitad de esta temporada

El movimiento de Andre Onana a Turkish Super Lig -Lace Trabzonspor del Manchester United puede significar que el portero Stefan Ortega permanecerá en el Manchester City hasta al menos enero.

Generalmente se esperaba que Ortega saliera de Etihad este verano después de que los Blues pagaran £ 27 millones en julio para firmar a James Trafford de Burnley. Cuando City correspondía a la oferta de Newcastle en el jugador de 22 años, el plan era que el antiguo justicia de la academia Ederson, donde se fue Ortega.

Pero la propia salida de Ederson a Fenerbahce llevó a la ciudad Gianluigi Donnarumma de París St-Germain a firmar por £ 26 millones. Donnarumma y Trafford ahora compiten para ser el número 1 bajo Pep Guardiola.

La partida de Ortega fue complicada por una lesión en la tercera opción Marcus Bettinelli. Esto significaba que en el día inaugural de la temporada en Wolves, el alemán estaba en el banco y era parte del equipo contra Tottenham y Brighton, a pesar de que no fue para los reemplazos.

Según los informes, el jugador de 32 años rechazó el interés de algunos clubes en el verano y se quedó en la ciudad más allá del cierre de la ventana de transferencia el lunes pasado. Eso no cerró la puerta a Ortega que se fue, con la ventana aún abierta en Turquía y Arabia Saudita, y estaba conectado a Trabzonspor.

Pero el próximo movimiento de Onanan está cerrando la puerta, y parece cada vez más probable que Onana permanezca en la ciudad, con un movimiento que puede investigarse en la ventana de enero.

Ortega ha realizado 56 actuaciones en tres temporadas en la ciudad y una salvación crucial contra Tottenham hacia el final de la campaña ganadora del título 2023/24.

Su contrato va el próximo verano y con Donnarumma y Trafford ahora in situ, ha depositado la orden jerárquica en la ciudad. Ortega fue incluida en el equipo de la Liga de Campeones, con Bettinelli también elegido, pero su posibilidad de jugar en el Etihad parece escaso.

A Ortega se le ofreció a Burnley durante las negociaciones para Trafford, solo para que los Clarets se muden a Martin Dubravka. La decisión alemana de quedarse en la ciudad probablemente pondrá fin a su delgada oportunidad de hacer el equipo alemán para la Copa Mundial el próximo verano.

