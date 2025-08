Manchester United no logró completar la firma de otros Herrera de Athletic Bilbao en 2013 después de ‘engañar’ intentó evitar el acuerdo, solo para que el español complete su movimiento al año siguiente

La reubicación potencial de Aner Herrera al Manchester United se derrumbó en 2013 debido a ‘estafadores’ (Imagen: Getty)

La transfersaga de otros Herrera de 2013 sigue siendo uno de los episodios más extraños, por lo que el Manchester United consiguió un objetivo de transferencia. Se suponía que los Red Devils perseguirían al ex centrocampista de España cuando tres representantes sabotearon el acuerdo.

David Moyes, quien en ese momento estaba unido -BaaS, afirmó que la transferencia de Doornam debido a los requisitos financieros excesivos de Bilbao atlético. Sin embargo, los partidarios quedaron atónitos cuando aparecieron informes que sugirieron que el movimiento realmente se había derrumbado, porque los ‘los estafadores’ fingen que United había aparecido en la sede de Athletic para activar su cláusula de liberación el día de la fecha límite.

Muchos se habrían sorprendido aún más al descubrir a Herrera, luego verificaron que esto fue realmente por eso que su cambio a Old Trafford no ocurriría hace 12 años.

«Ni siquiera los conocía», reveló el poder de 35 años en el podcast UTD en 2022. «Conozco a mis abogados y conozco a mi agente. Es el mismo agente que cuando tenía 18 años. Ella lo era. [hoaxers] Intenta ganar dinero fácilmente, no sé cómo.

«Creo que querían estar allí si las negociaciones fueran exitosas, querían que todos pensaran que eran aquellos que lo hicieron y tal vez pueden tener más jugadores o más negociaciones después.

«Pero ni siquiera los conocía, para ser honesto. Fue divertido porque algunos de mis amigos dicen:» Tus abogados están en La Liga y van a pagar el dinero «, y dije:» No, no son mis abogados. No los conozco. «

Herrera finalmente firmó para United en 2014 (Imagen: Getty)

En ese momento, las fuentes de La Liga parecían jugar el elemento ‘engañador’ de la saga, en el que mantenían los tres abogados, Rodrigo García Lucas, Álvaro Reig Gurrea y Guillermo Gutiérrez realmente representaban a United.

Moyes agregó misterio cuando el escocés reconoció que el acuerdo cayó porque el club creía: «La compra fue la apreciación incorrecta».

Después de la fallida Herrera-Eagevolging, United completó el sorteo del día de la fecha límite de £ 27.5 millones de Marouane Fellaini de Everton. El fiasco de Herrera se convirtió en una de las transferencias más extrañas en la memoria reciente cuando United luchó a través de un lento verano de transacciones bajo Moyes.

Lucas, Gurrea y Gutiérrez fueron el trío idéntico de abogados que habían manejado con éxito el controvertido cambio de Javi Martínez al Bayern Munich en 2012.

Sin embargo, aunque esa transacción se planeó durante unas pocas semanas, intentaron completar el movimiento de Herrera 2013 en solo unos pocos días.

Herrera, quien actualmente está jugando para los poderosos Juniors de Boca Argentinian, se mudó a Manchester al año siguiente después de que Louis Van Gaal se hizo cargo de Moyes. United ha hecho esto posible transfiriendo fondos con los que el centrocampista puede activar su propia cláusula de compra.

El mediocampista vasco registró 189 actuaciones para United, igual al número de juegos que jugó para el atletismo en dos hechizos separados.

Ganó la Europa League, una Copa FA y una Copa de Competencia durante su mandato en Inglaterra antes de mudarse a Paris Saint-Germain en el verano de 2019.