La transferencia del Man United es definitiva mientras Bruno Fernandes deja las cosas claras y continúan las conversaciones contractuales

Los rumores de transferencia del Manchester United continúan circulando antes de la ventana de transferencia de enero, ya que el futuro de Bruno Fernandes en el club está en duda.

Bruno Fernandes y Harry Maguire han sido vinculados con una salida del Manchester United.

El Manchester United sigue vinculado a una serie de transferencias salientes, a pesar de que la ventana de transferencias de verano se cerró hace poco más de un mes.

El equipo de Rubén Amorim ha tenido una campaña intermitente hasta el momento, con sus recién llegados todavía activos en Old Trafford.

Se ha vinculado al club con un movimiento de mediocampista central en la ventana de transferencia de enero, mientras que a Kobbie Mainoo se le sigue vinculando con un alejamiento del United.

Con eso en mente, Las noticias de la noche de Manchester ha echado un vistazo a las últimas noticias sobre transferencias y especulaciones que rodean al club.

Bruno Fernandes Arabia Saudita afirma

El capitán del United, Bruno Fernandes, no ha firmado contrato con clubes de Arabia Saudita antes del mercado de transferencias de verano de 2026.

Así lo afirma Fabrizio Romano, quien analizó las últimas novedades sobre el centrocampista portugués. Afirma que si Fernandes decide abandonar Old Trafford, los clubes saudíes están dispuestos a ofrecerle un salario «demencial», pero aún no ha tomado una decisión.

Hablando en un evento en Portugal sobre el interés el verano pasado, Fernandes dijo: “No he cerrado la puerta a mudarme a Arabia Saudita debido al Mundial.

«Eso nunca estuvo en mi mente. Quería quedarme en el Manchester United y el club quería que me quedara. Eso es todo».

Cuando se le preguntó sobre el interés de Arabia Saudita, Fernandes dijo: “Ese es un escenario imposible de imaginar porque no se ha discutido nada conmigo.

«Cuando lo discutieron conmigo, hablé abiertamente con ustedes en una conferencia de prensa antes de un partido de la Liga de las Naciones. Me gusta disfrutar el momento y lo más importante para mí ahora es representar a la selección nacional porque es un motivo de enorme orgullo poder jugar mañana». [Saturday]y todavía no sé si jugaré y mucho menos si dejaré el Manchester United dentro de un año.

«Estoy feliz donde estoy, sino no me hubiera quedado, pero eso no me afecta».

También se dice que Romano agrega que el defensa Tyrell Malacia dejará el club cuando expire su contrato este verano.

Los HOMBRES dicen: «Está claro que hay interés en el centrocampista portugués de Arabia Saudita, pero el United tiene las cartas en cuanto a su futuro. Su contrato actual se extiende hasta finales de 2027 y el United tiene la opción por un año más».

Bruno Fernandes ha sido vinculado con una salida del Manchester United (Imagen: CameraSport a través de Getty Images)

Harry Maguire ‘negociaciones contractuales’

talkSPORT afirma que Harry Maguire tiene la esperanza de firmar un nuevo contrato con el club. El jugador de 32 años se encuentra en los últimos meses de su contrato y se le ha relacionado con un traslado a Arabia Saudita en el verano de 2026.

Sin embargo, se afirma que dado que la jerarquía del United busca reducir la masa salarial del club, Maguire probablemente tendrá que aceptar condiciones más bajas para permanecer en Old Trafford.

Los HOMBRES dicen: «Maguire es el defensor con más experiencia en operar en el sistema de cinco defensas de Amorim y ha disputado 38 apariciones en 50 partidos bajo el mando del entrenador portugués. Sigue siendo una parte importante del proceso».

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar nuestro análisis de expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red, que presenta The Samuel Luckhurst Show y The Midweek Debate. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.