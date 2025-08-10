Harry Maguire podría haber ganado a Ruben Amorim, pero su período en el Manchester United podría haber terminado en el verano de 2023, no había atrapado su movimiento a West Ham

Harry Maguire parecía estar a punto de salir de United en 2023 (Imagen: Getty Images)

Manchester United estaba a punto de firmar al defensor francés Benjamin Pavard hace dos años, pero el acuerdo fue otorgado cuando la mudanza de Harry Maguire a West Ham cayó por él.

El centro-back en Inglaterra, que llegó a los Red Devils en julio de 2019 en un enorme contrato de £ 80 millones de Leicester City, ha experimentado una montaña rusa en Old Trafford, con sus actuaciones que critican a la leyenda del United Roy Keane y a partes frustrantes de los seguidores.

En el verano de 2023 parecía que el tiempo de Maguire estaba llegando a su fin. Bajo el ex gerente Erik Ten Hag, el entonces jugador de 32 años fue considerado excedente para los requisitos e incluso despojado del club Capincy, donde Magire luego se acercó a sus luchas.

Sky Sports informó que United había acordado un contrato de £ 30 millones para vender Maguire a West Ham. Sin embargo, la transferencia se derrumbó cuando los Hammers se frustraban por las negociaciones anticuadas. Esto a pesar del hecho de que se han acordado las condiciones personales con Maguire, por lo que el jugador luego habla sobre el movimiento fallido.

La transferencia colapsada tuvo consecuencias significativas para United. Necesitaban los £ 30 millones de la venta de Maguire para asegurar a Pavard, que era y quería ser de los intereses de United en el último año de su contrato en el Bayern de Múnich.

Sky afirma que un acuerdo estaba «listo para ir» para él. Pero eso nunca salió y desde entonces se mudó al Inter de Milán.

Ese verano, United ya había salpicado casi £ 200 millones en Andre Onana, Mason Mount y Rasmus Hojlund. Con las regulaciones de juego limpio financiero que limitan sus gastos, no pudieron pagar Pavard, ahora de 29 años, sin recibir primero los fondos de la venta de Maguire.

Benjamin Pavard, luego en el Bayern de Múnich, fue interesante para United en el verano de 2023 (Imagen: A. Beier/Getty)

La llegada de Ruben Amorim en noviembre de 2024 pareció indicar otra posible conclusión del viaje unido de Maguire. Sin embargo, el defensor nacido en Sheffield luchó contra la declaración y demostró que aún podría competir al más alto nivel, a pesar del decepcionante final de la Premier League de United en el último período.

Esa es la confianza de Amorim en la funda central que los informes indican que está dispuesto a retener Maguire, a pesar de la especulación generalizada que lo conecta con un movimiento. La situación es aún más complicada, ya que el contrato del ex hombre de Leicester City expirará el próximo verano, para que tenga la libertad de negociar con clubes extranjeros a partir de enero.

En una notable demostración de Amorim Trust, el ex gerente de CP de Porting incluso mencionó Maguire en un colectivo de liderazgo de seis miembros, junto a Diogo Dalot, Lisandro Martínez, Tom Heaton, Noussair Mazraoui y el Capitán Bruno Fernandes.

Según De Post, Maguire le gustaría firmar un nuevo acuerdo con el que pudiera ver sus días de partido en United. Se dice que el club está satisfecho con ese esquema, aunque las negociaciones aún tienen que comenzar.

Maguire está incluido en el grupo de liderazgo de los Red Devils (Imagen: Getty Images)

El renacimiento de Maguire en United ha sido francamente extraordinario, con el ícono de United Rio Ferdinand recientemente describiendo como si el jugador «regresara de los muertos».

El ex internacional en Inglaterra también reveló que había hablado con Maguire sobre sus luchas en Old Trafford. «Teníamos preguntas tan difíciles, ¿cómo es como si fuera criticado? Y alguien que casi se levantó de los muertos mostró carácter», dijo Ferdinand.

«Estaba deprimido, pero regresó. Para mostrar ese personaje y la resistencia, fue agradable meterse debajo de la piel y hablar con él al respecto».