La tradición de 87 años del Man United vuelve a estar amenazada mientras se llevan a cabo dos reuniones de transferencias

El Manchester United tiene una larga tradición de incorporar jugadores jóvenes al primer equipo, pero eso podría cambiar a medida que se acerca la ventana de transferencias de enero.

Rubén Amorim podría romper una larga tradición en el Man United (Imagen: Carl Recine, Getty Images)

Un récord del Manchester United de 87 años podría estar en peligro si Kobbie Mainoo deja el club en enero.

El producto juvenil ha tenido problemas con el tiempo de juego regular esta temporada bajo el mando de Ruben Amorim. A pesar de estar en el banquillo durante los dos primeros partidos de la Premier League de los Rojos, Mainoo solo ha sido utilizado como suplente en los últimos cinco partidos y aún no ha sido convocado para formar parte del once inicial.

Su único inicio esta temporada se produjo en una derrota de la Copa Carabao ante el Grimsby Town de la Liga Dos en agosto. Durante el mercado de fichajes de verano, hubo rumores de que Mainoo quería dejar Old Trafford, y el internacional inglés expresó su deseo de salir cedido.

Sin embargo, el United deseaba retenerlo y rechazó todas las reclamaciones. La falta de tiempo de juego de Mainoo ha llevado a especulaciones sobre un posible movimiento en enero, y el equipo de la Serie A, Napoli, supuestamente confía en conseguir un acuerdo. El club italiano fue uno de los interesados ​​durante el verano.

ESPN ahora informa que United está planeando conversaciones con Mainoo y su compañero Joshua Zirkzee sobre su futuro antes de la reapertura de la ventana de transferencias en el nuevo año. Se dice que ambos jugadores están preocupados por su tiempo de juego limitado, informa el Mirror.

El resultado de estas conversaciones podría influir en el proceso de toma de decisiones cuando llegue el mercado de fichajes de enero. Si United decide dejar ir a Mainoo, un récord que se mantiene desde 1937 podría estar en peligro.

El United se ha graduado en todos los equipos de la jornada desde octubre de 1937, durante unos increíbles 87 años. Pero en el partido contra el Sunderland antes del parón internacional, Mainoo fue el único juvenil del equipo.

Kobbie Mainoo ha sido vinculado con una salida del Man United (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Si Mainoo no está en la selección, este notable récord corre el riesgo de llegar a su fin. Esto podría presentar un nuevo desafío para Amorim, quien está bajo escrutinio después de un comienzo inconsistente en la actual temporada de la Premier League.

Sobre la posibilidad de que el récord se complete el mes pasado, Amorim dijo: «Queremos preservarlo. El pasado del Manchester United se basa en los niños. No quiero ser el hombre que rompa eso».

