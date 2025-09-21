La torpe reunión de Alejandro Garnacho Leny Yoro dice mucho sobre la salida de la transferencia de Man United

El jugador de Chelsea, Alejandro Garnacho, no obtuvo un bienvenido regreso a Old Trafford después de que fue mencionado como un reemplazo no utilizado en la derrota de su nuevo equipo contra el Manchester United

Alejandro Garnacho se calienta para Chelsea, a pesar de que no viene al Manchester United (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

El regreso de Alejandro Garnacho al Manchester United se resumió este fin de semana después de que las imágenes de los fanáticos habían captado una confrontación incómoda entre el argentino y el Leny Yoro en la línea de banda.

Garnacho dejó a United en el verano, con la última caída cuando el jugador de ala Ruben criticó a Amorim por su falta de minutos en la última derrota de la Europa League contra el Tottenham. Posteriormente, Amorim Garnacho anunció que podía dejar el club en la próxima ventana de transferencia.

Después de las vacaciones de verano, Garnacho anunció el club que quería dejar Old Trafford y se convirtió en miembro del SO, llamado ‘Escuadrón de bombas’. Con su corazón en quedarse en la Premier League, el extremo logró ganarse un traslado al Chelsea, al disgusto de los fanáticos del United.

Solo unas semanas después de que se completó el acuerdo, Garnacho regresó a Old Trafford para el partido de la liga entre sus viejos y nuevos clubes. Tan pronto como dejó el autobús del equipo, los seguidores lo abuchearon desde casa y fue cazado cuando entró en el campo para el calentamiento del juego.

Debido a una tarjeta roja temprana para Chelsea, Garnacho siguió siendo un reemplazo no utilizado para el juego, pero eso no lo mantuvo contra la fidelidad de la casa que mostró su desprecio contra él con himnos durante los 90 minutos. Sin embargo, las hostilidades para el argentino no parecían detener las terrazas.

Las imágenes del Stretford y circulando en X parecen mostrar una tensa confrontación entre Garnacho y su ex compañero de equipo Yoro. Mientras que el hombre del Chelsea sufrió la línea de banda, fue ayudado por el medio detrás.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

Al principio parece que Garnacho está tratando de saludar a Yoro, pero cuando eso no es respondido, trajo al defensor a Kobbie Mainoo que lo reconoció. Joshua Zirkzee también evita la mano de Garnacho, pero la incómoda reunión con Yoro claramente mostró disturbios entre el campamento unido y el extremo.

Por supuesto, fue United quien tendría la última sonrisa mientras celebraba una victoria por 2-1 sobre Chelsea. A menos que tengan que encontrarse en la Copa FA el próximo año, los Rojos no se encontrarán inmediatamente con Garnacho hasta mediados de abril, cuando el accesorio inverso se mantenga en Stamford Bridge.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.