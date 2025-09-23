La teoría de ‘One Trick Pony’ de Gary Neville después de sorpresa Pep Guardiola Call en Arsenal vs Man City

Manchester City adoptó un enfoque inusual en el Arsenal con Pep Guardiola, quien comparte un estilo de juego defensivo de Mikel Arteta en North Londen

Gary Neville dio su opinión sobre cómo Man City se acercó al juego contra el Arsenal el domingo (Imagen: Getty Images)

Gary Neville dio su palabra sobre la táctica de Pep Guardiola durante el empate 1-1 el domingo en el Arsenal. Manchester City ha comenzado un enfoque no característico este fin de semana con el equipo de Mikel Arteta, en el que los hombres de Guardiola tienen solo el 33 por ciento en North Londs.

El enfoque de la ciudad parecía haberles dado una ventaja después de que Spits Erling Haaland había dado a los visitantes una ventaja temprana. El equipo de Guardiola luego celebró una gran parte de la competencia hasta que el final de Gabriel Martinelli ha salvado un punto en el tiempo de interrupción.

La táctica de City contra el Arsenal ha generado mucho debate, con los Blues sacrificando su estilo basado en posesión por un enfoque más defensivo para uno de los favoritos de la Premier League de esta temporada.

Y el ex capitán del Manchester United, Pundit Sky Sports, Neville ha dicho sobre la ciudad y cómo tuvo lugar el juego entre dos de los pesos pesados ​​del fútbol inglés.

«No era un juego que esperaba», dijo en el podcast Gary Neville. «Esperaba que fuera difícil en el sentido de que ambos equipos se conocen, y creo que el Arsenal, sabemos cómo juegan con respecto a su poder defensivo, y no dan muchas oportunidades.

«Pensé que podría ser difícil hacer momentos, pero cómo sucedió, por supuesto, la ciudad consiguió el objetivo temprano y luego se puso a una forma de jugar que nunca había visto antes, pero realmente lo disfruté.

«No fue una crítica cuando estaba hablando durante el juego; realmente disfruté el hecho de que fue a 5-4-1. Decidió que simplemente manejaría el juego sin el balón y el contraataque jugó con un solo atacante en el campo.

«Tenía cuatro jugadores del centro del campo y cinco defensores, y se veían muy cómodos. No pasó nada en absoluto, y luego ese momento tardío sucedió claramente y el botín fue compartido».

Neville luego compartió sus teorías sobre el enfoque de la ciudad en el Emirates Stadium. Añadió: «Creo que se ha hecho la razón por la que se ha hecho PEP, es decir, reconoce que el Arsenal es un pony de un solo truco.

«Las piezas establecidas son un porcentaje tan grande de sus posibilidades y objetivos que terminas en una situación en la que solo necesitas grandes jugadores en la caja y un arquero que viene y golpee, y si no lo haces, serás golpeado en esquinas y ponte piezas y matices libres.

«Así que creo que fue una reacción a eso y saber qué haría Arteta, que presionarían con fuerza, obtendrían más ángulos, jugarían más y él tiene nueve gigantes en el campo para llevarlo a liderarlo, y lo hicieron absolutamente perfectamente.

«Pero fue inusual porque siempre recuerdo que volví a la primera temporada de Pep Guardiola en Inglaterra, y no fue una temporada exitosa si lo recuerdas. No ganaron la competencia en esa primera temporada y dijo que fueron admitidos, dijo que no fue porque no sostuvieron la pelota lo suficiente.

«Luego, más allá de los últimos seis, siete u ocho años, los hemos visto dominar, por lo que tal vez menos en los últimos dos años, pero cuando estaban en su mejor momento, sabías que serían 1-0, pero tendrían el 70, el 80 por ciento de la pelota y el otro equipo perseguía sombras y no podían llegar a ningún lado.

«Esta es una ciudad completamente diferente en Manchester; es un cambio completo. Es un 180, y verlo hacer eso en las últimas partes del juego, la idea de adaptarse, se han hecho muchas preguntas sobre los gerentes que ajustan y son lo suficientemente ágiles si las cosas cambian en los juegos.

«Sé que ama el fútbol, ​​pero tal vez se ha adaptado debido a los jugadores que tiene. Ha reclutado a esos jugadores, y son más físicos. No tienen la habilidad técnica de David Silva y Kevin de Bruyne, y todos esos jugadores que hemos visto en los últimos años.

