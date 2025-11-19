La teoría de la conspiración de Wayne Rooney sobre la victoria del título del Manchester City en 2012 se respalda mientras el árbitro habla

El ícono del Manchester United, Wayne Rooney, sospechó previamente de un juego sucio en torno a la victoria del título de la Premier League del Manchester City en 2012, y Mike Dean ha discutido la teoría.

Mike Dean respaldó la conspiración de Wayne Rooney en torno a la carrera por el título de la Premier League de 2012 (Imagen: Superposición/YouTube)

El ex árbitro de la Premier League Mike Dean ha respaldado firmemente la afirmación de Wayne Rooney sobre el triunfo del título del Manchester City en 2012. El ex alto funcionario reveló que hubo elementos de la actuación del QPR contra el City que fueron sorprendentes después de que sobrevivieron a la caída.

El Manchester United necesitaba vencer al Sunderland en el Estadio de la Luz para mantener la presión sobre el equipo de Roberto Mancini, y los Rojos sabían que ganarían la liga si el City cometía un error. El United cumplió su parte del trato al vencer a los Black Cats por 1-0 y, con los resultados en el noroeste, el equipo de Sir Alex Ferguson estaba en camino de convertirse en campeón de la Premier League.

Sin embargo, Sergio Agüero corrió y superó a Paddy Kenny para lograr una memorable victoria por el título.

Rooney ha hablado a lo largo de los años de que había algo que no estaba del todo bien en la forma en que el City reclamó el título, y QPR escuchó que estaban a salvo del descenso mientras el partido aún estaba en progreso. Sin embargo, nunca se ha presentado ninguna prueba de mala conducta deliberada por parte de QPR.

Sin embargo, Dean, que se encontraba en pleno partido del City contra el club del oeste de Londres, reforzó la creencia de Rooney al calificar ciertos aspectos del partido como «extraños».

“Fue uno de esos juegos porque todos los árbitros esa semana, cuando se anunciaron los arreglos, todos querían ese juego”, dijo.

«No podía creer que tenía el partido, el partido, lo que estaba en juego y cómo fue. Siempre supimos que el United vencería al Sunderland, la forma en que sucedió, todos pensamos que el City ganaría y salió por el camino equivocado.

«Lo extraño fue que llegamos al final del juego, pero cuando QPR descubrió que estaban a salvo, hablé con Clint Hill al respecto. Una vez que supieron que estaban a salvo, Jamie Mackie está en el campo celebrando mientras el juego continúa.

Sergio Agüero anotó un dramático gol de la victoria para reclamar el título para el Manchester City y negarle a su rival Man United. (Imagen: PA)

«Hacen el 2-2 y simplemente lo devuelven, y pensamos: ‘¿Qué está pasando? ¿Por qué devuelven el balón de inmediato?’ Yo dije [that] en el auricular.

«Fue extraño. Patear y devolver el balón directamente. Neil Swarbrick, el cuarto árbitro, dijo: ‘Quédense, algo va a pasar’. Simplemente sabías que algo iba a pasar. Podrías simplemente contarlo.

«Pero todavía no entiendo por qué devolvieron el balón inmediatamente. Simplemente no pude… No lo sé».

Rooney añadió: «Tenían muchos ex jugadores del City y del Liverpool en el equipo, sé que Joey hizo lo mejor que pudo. Pero Djibril Cisse salió y dijo que después celebró con el City. Aquí hay otra acusación».

Wayne Rooney ha dejado claro sus sentimientos en aquel famoso día (Imagen: The Overlap/YouTube)

El exdelantero del United, Rooney, ha apuntado anteriormente a varios jugadores del QPR por su papel en negarle al United otro título bajo el mando de Sir Alex. En abril dijo: ‘Era claramente una tarea difícil.

“Pero nuevamente Paddy Kenny no entregó el balón, dos goles, QPR sabía que estaban a salvo y el City puso el 2-2 y simplemente les devolvieron el balón.

«Tenían a (Djibril) Cisse en el campo, Joey Barton fue expulsado porque se estaba comportando estúpidamente. ¿Quién más era, Shaun Wright-Phillips y Nedum Onuoha, lanzándose por ahí?».

Sin embargo, Barton ha negado categóricamente cualquier juego sucio por parte de QPR. En el podcast Common Sense, dijo: «A veces la gente te cuenta cosas y quieres creerlas porque se ajustan a tu historia; ‘¡No ganamos la competencia porque había una agenda en nuestra contra!’

«Podrían ser los mismos tipos que dicen: ‘Si te sometes a otro trasplante de cabello, tal vez esta vez vuelva a crecer, este podría ser el momento en que te hagas flequillo’. Como has descubierto, eso es una completa tontería. No pierdas el tiempo con tonterías.

Joey Barton de QPR provocó una disputa después de que el árbitro Mike Dean le mostrara una tarjeta roja. (Imagen: Getty)

«El partido contra el Man City no se ha jugado. El City ganó la liga, el Man United nunca lo hizo. ¿Estoy contento? Absolutamente porque odio al Man United. Pero no hice todo lo posible para que el City ganara la liga. Planeamos que el QPR se mantuviera arriba, por así decirlo: Djibril Cisse, Shaun Wright-Phillips, Nedum Onuoha o Paddy Kenny de alguna manera han descubierto cómo asegurarse de que no ganes la liga. gana.” b*******. Deberías haberte puesto en una mejor posición.

«Man City tuvo que vencer al QPR, que está entre los cuatro últimos, en el último día en casa para ganar la liga. Eso es culpa tuya. El hecho de que incluso hayas olido es un testimonio del QPR y de la lucha que dieron porque fue una victoria fácil para el City.

«No habrías dejado que anotaran dos veces en el tiempo de descuento. Ganaste muchas competiciones, Wayne, pero eso no fue una conspiración que se te escapó. Fue simplemente un resultado loco en un día loco».