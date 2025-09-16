La teoría de Kobbie Mainoo se destaca después de la decisión de la transferencia de Man United como predicción

Kobbie Mainoo no comenzó esta temporada con un solo partido de la Premier League para Manchester United, en el que Ruben Amorim prefiere

Kobbie Mainoo estaba conectado a una reubicación del Manchester United (Imagen: Visionhaus/Getty Images)

Gary Pallister ha sugerido que Kobbie Mainoo todavía se está recuperando del ‘segundo síndrome estacional’, pero cree que la ‘piedra preciosa’ de un mediocampista tendrá éxito en el Manchester United.

Mainoo, de 20 años, solo comenzó un partido esta temporada en todas las competiciones, por lo que los Rojos no pueden evitar la pérdida humillante para Grimsby Town en la Copa Carabao. En sus cuatro partidos de la Premier League, el internacional inglés solo recibió 73 minutos del jefe de United Ruben Amorim, quien recientemente le dijo a Mainoo que su talento solo no es «suficiente».

«Creo mucho en Kobbie, pero algunos de ustedes piensan que Kobbie Mainoo ya está [the finished article]»Dijo Amorim antes de la derrota por 3-0 del domingo en el Derby de Manchester. Creo que puede hacerlo mucho mejor que puede mejorar mucho.

«Creo que es suficiente para algunos chicos [their talent]Pero no es suficiente para él. Tal vez no sea justo, pero creo que ayudo a Kobbie Mainooo, y eso es todo. Tendrá oportunidades como los otros niños. «

El ex centro de Reds, Pallister, también cree que Mainoo tiene el talento para tener éxito, que el impulso ha perdido durante la primera campaña de Amorim en Old Trafford. El graduado de la Academia United se rompió en el escenario bajo Erik Ten Hag la temporada pasada, jugó con razón para Inglaterra en la euros de 2024, pero el último término luchó para ser tan impactante y a menudo fue ganado por Amorim.

«Vino de la parte posterior de una temporada increíble, ¿verdad?» Pallister le dijo Las noticias de la noche de Manchester A través del sitio de juego en línea Betwright. «Juega en los euros y juega para United, y realmente deja que todos hablen de este niño pequeño y cómo se veía.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

«Creo que a menudo escuchas sobre el segundo síndrome estacional, ¿no? Si los jugadores han tenido un gran comienzo en su carrera, especialmente los jugadores jóvenes. Y al año siguiente las personas son más conscientes de su talento y están listos para él.

«Y tú … no sé, puede cambiar tu mirada al juego. Continuarás allí, en lugar de ser este jugador que no conoce a nadie, de repente comenzó a Inglaterra, comenzó en el euro, comenzó para el Manchester United.

«Es una mentalidad diferente para un jugador, y tal vez a veces tienen problemas para lidiar con eso. Así que tuvo lesiones el año pasado, y a veces realmente no se puso agudo, diría. Así que no jugó muchos juegos».

Al igual que Amorim, Pallister no quería ver a Mainoo salir el día de la fecha límite de la transferencia. El mediocampista había insistido en un movimiento de préstamos en los últimos días de la ventana de verano, pero finalmente se quedó.

«Creo que es un talento», continuó Pallister. «Me alegro de que no lo dejaran en préstamo, porque creo que todavía tiene un gran futuro en el Manchester United como un jugador al que le gusta ver a los fanáticos. Y cuando está en plena forma, es una joya».

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad de WhatsApp gratuita. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.