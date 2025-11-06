La sonrisa de Phil Foden y el enfado de Pep Guardiola envían el mismo mensaje al Manchester City

El Manchester City registró una impresionante victoria en la Liga de Campeones sobre el Dortmund para continuar con su reciente impulso.

Phil Foden celebra su gol con el Manchester City ante el Borussia Dortmund

La temporada del Manchester City se esfumó en Bonfire Night el año pasado cuando fueron avergonzados por 4-1 ante el Sporting en la Liga de Campeones al comienzo de una miserable racha de resultados. Doce meses después, podrían estar listos para brillar nuevamente.

Por supuesto, estuvo el gol de Erling Haaland, el número 9 que marcó su 18º de la temporada media hora después del recorte de Jeremy Doku. Aún más inusual, el equipo de Pep Guardiola ya estaba en camino de una convincente victoria sobre el Dortmund, disipando aún más los recuerdos de su miserable etapa.

El primer gol vino de Phil Foden, quien disparó desde fuera del área con la confianza y la indiferencia que mostró cuando llevó al City a un cuarto título de liga consecutivo como el mejor jugador de Inglaterra hace dos temporadas. El agotamiento físico y mental destruyó ese pico el año pasado, pero el jugador de 25 años ha estado ardiendo durante semanas en un papel adaptado como dínamo del City.

Casi tan importante como el gol del libro de texto fue la celebración, con Foden corriendo para celebrar con la multitud, mientras un fan encantado incluso se tomó una selfie con él. La sonrisa ha vuelto, y eso sólo hará feliz al City (y a Inglaterra, si Thomas Tuchel no está lo suficientemente loco como para mantenerlo afuera en el frío).

Hubo siete minutos entre los intentos de Foden y Haaland, y el City podría haber tenido dos más en una impresionante mitad de la primera mitad. Nico O’Reilly forzó una buena parada de Gregor Kobel después de una excelente carrera de Haaland con el balón antes de que Tijjani Reijnders volviera a acercarse.

El City había superado al tercer mejor equipo de Alemania y había logrado avanzar, tal como lo había hecho contra el Bournemouth el domingo para colocar a los Cherries en el segundo lugar de la Premier League, y esta vez fueron aún más fuertes al comienzo de la segunda mitad. Siguió más tráfico en un sentido antes de que Foden anotara una vez más para terminar el partido definitivamente.

Todavía había tiempo para que Guardiola se enfureciera cuando una falta de comunicación con Jeremy Doku hizo que Waldemar Anton lanzara un tiro libre del Dortmund a 20 minutos del final. Sin embargo, a diferencia del pasado noviembre, no se repetiría el colapso del City del que se aprovecharon al máximo Sporting y Feyenoord.

Todavía parece que al equipo de Guardiola le falta una victoria que demuestre a todos que pueden volver a ser contendientes y dejar atrás la miseria de la temporada pasada. Bournemouth y United realmente no cuentan por varias razones y los partidos del grupo de la Liga de Campeones son los mismos, a pesar de que el City ya venció a los campeones italianos esta temporada.

Todavía había margen de mejora contra el Dortmund, pero también hubo escándalo porque el City, liderado por el irresistible Foden, los etiquetó como pesos pesados ​​europeos que derrotaron a un equipo que en realidad ha llegado más lejos que ellos en las dos últimas Ligas de Campeones. Esta fue la mayor confianza que han visto en la liga en más de un año.

Con diez puntos en cuatro partidos, no solo está en camino de clasificarse, sino también de terminar entre los ocho primeros en esta fase de grupos, actualmente cuarto junto a los finalistas de 2023 y 2025, el Inter. Una victoria en casa sobre Leverkusen a finales de este mes podría acercarlos a la meta cuando quedan tres partidos por jugar.

Pero antes de eso, pueden llegar al partido del domingo contra el Liverpool con una confianza cada vez mayor en una victoria que todos notarán. Con Haaland imparable y Foden iluminando el mediocampo, el City empieza a brillar.

