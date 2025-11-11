La solución del Manchester City a dos posiciones problemáticas no es tan sorprendente como parece

Parece que el Manchester City se ha conformado con una combinación de lateral de primera elección y las identidades de los jugadores son una sorpresa.

Matheus Nunes impresionado con el City ante el Liverpool

Mientras un lateral del Manchester City estaba ocupado atando a Mohamed Salah, el otro estaba causando impacto en el otro extremo del campo. Nico O’Reilly dio un paso más en el lateral izquierdo contra Salah y Matheus Nunes continuó su renacimiento con una excelente asistencia a Erling Haaland.

Esto no es lo que nadie esperaba al comienzo de la temporada, pero ¿son ahora el centrocampista portugués y el centrocampista inglés los laterales de primera elección del City? Su trayectoria en conjunto ciertamente lo sugeriría.

Si Nunes y O’Reilly empiezan juntos como laterales, el City habrá ganado once partidos seguidos. En total, en 16 aperturas, se han combinado para 14 victorias, un empate sin goles en Old Trafford y una derrota sin sentido en la Copa Carabao en Tottenham.

Esta temporada son siete contra siete y ambos jugadores están en gran forma. Nunes parece haber superado el desafío de Rico Lewis como lateral derecho, aunque Abdukodir Khusanov reclamó ese puesto antes de sufrir una lesión en septiembre.

La salida de Kyle Walker dejó a Guardiola buscando una solución en esa posición y Nunes parece ser el improbable ganador. Ese fue un cambio con respecto a la posición problemática habitual del City en el lateral izquierdo, que Rayan Ait-Nouri terminó por £31 millones este verano.

Pero la temprana lesión de Ait-Nouri ha reabierto la puerta para O’Reilly y el canterano de 20 años ha luchado para salir adelante. Ahora forma parte de la selección de Inglaterra como lateral izquierdo y ha estado excelente para el City todas las semanas. Tiene la capacidad de hacer que otros jueguen mejor y el camino de regreso para Ait-Nouri parece difícil.

La combinación de ambos es, en cierto modo, típica de Guardiola. Regularmente utilizaba mediocampistas en la función de lateral, moviéndolos hacia el centro del campo para ganar un mayor control. Luego utilizó a menudo a los centrales allí en la temporada del triplete, donde la fuerza y ​​la fisicalidad eran esenciales.

En Nunes y O’Reilly tiene un poco de ambos. Los dos son centrocampistas natos, pero también son jugadores fuertes y atléticos y altos para ser laterales. Podían cumplir ambos requisitos, con la técnica de un centrocampista y la fuerza de un defensor.

Nunes ha mejorado defensivamente esta temporada. Se ha dejado claro que no tiene futuro en el centro del campo en este equipo, pero Guardiola ha reiterado periódicamente su creencia de que el internacional portugués tiene lo necesario para ser lateral derecho, y eso está empezando a dar sus frutos.

El futuro de O’Reilly todavía podría estar en el mediocampo. Jugó de central en las primeras semanas de la temporada, pero volvió a ser excelente como lateral izquierdo y su actuación el domingo fue impresionante.

«Salah ha sido una pesadilla durante años por su ritmo», dijo Guardiola. “Le dijimos a Nico que fuera agresivo; de lo contrario, cada vez que Mo tuviera el balón, uno o dos centrales y Jeremy, Bernardo y Phil lo ayudarían.

«El equipo trabajó increíblemente y defensivamente estuvieron muy bien, especialmente en la primera mitad. Nico dio un paso al frente porque tienes que demostrar cómo te comportas contra los mejores extremos. No es un mal ejemplo hacerlo contra Salah».

Hay muchas piezas que empiezan a tomar forma para este equipo del City, y entre ellas hay dos candidatos poco probables para apropiarse de las posiciones de lateral.

