El portero del Manchester United, Andre Onana, podría estar en camino a Turquía, mientras que el ex camarero de los Rojos Christian Eriksen sin un club queda desde que dejó Old Trafford este verano

Andre Onana continúa conectando a una reubicación del Manchester United (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Manchester United tuvo un final ocupado para el Summer Ransfierster 2025, con una gran actividad en Old Trafford la semana pasada.

Los Rojos excretaron £ 18 millones en el día de la fecha límite para asegurar los servicios de la arquera Senne Lammens de Royal Amwerp, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Andre Onana en M16. El entrenador en jefe Ruben Amorim es una banca en el jugador de 23 años, que la temporada pasada tuvo el récord de las sábanas más limpias de la Liga Pro Belga para tener un impacto inmediato en United.

En el frente de salida, United ha sancionado varios resultados, incluido Rasmus Hojlund, quien completó un movimiento de préstamos a Napoli. En otros desarrollos, Antony completó un cambio permanente al Real Betis, Jadon Sancho se unió a Aston Villa y Harry amass para luchar en el campeonato Sheffield el miércoles.

A continuación se muestra un vistazo a los últimos informes de los medios sobre United, junto con nuestra visión de cada …

Onana ‘impulso financiero’

Se dice que Onana gana más durante un posible hechizo de préstamo en Trabzonspor que con United debido a una firma y bonos.

Talk Sport también afirma que el portero solicitó un aumento salarial en Old Trafford este verano. Se afirma que United esperó su decisión después de haber estado de acuerdo verbalmente con Trabzonspor, con la ventana de transferencia turca abierta hasta el 12 de septiembre.

Isaac Seelochan de Manchester Evening News dice: «Los días de Onana en United ciertamente están numerados. El ex portero del Inter de Milán ha decepcionado con demasiada frecuencia y una venta o préstamo a Trabzonspor sería un buen escenario para United».

Reclamo de Eriksen

Se dice que el ex mediocampista Christian Eriksen atrae mucho interés de los clubes de la Premier League.

«Christian Eriksen todavía está disponible», Fútbol SinsiderS Pete O’Rourke afirmó. “Claramente pasó la temporada pasada con Man United, pero luego dejó su contrato a principios de este verano.

«Él es otro buen agente libre y estoy seguro de que hay varios clubes que lo miran. Es la Premier League y el Campeonato, o clubes en Europa que lo han visto desde que también se fue de United.

«Eriksen tiene una gran experiencia para jugar al más alto nivel y quiere jugar allí nuevamente. El jugador ha esperado para ver qué ofertas entran para él, y ahora la ventana está cerrada, probablemente haya menos competencia para él.

«Eso significa que pronto recibirá mejores ofertas de los clubes, probablemente en las próximas semanas. Si hay lesiones o suspensiones importantes, abrirá la puerta para que Eriksen busque un nuevo club y juegue esta temporada».

Isaac Seelochan de Manchester Evening News dice: «Eriksen fue un excelente sirviente para United en su primera temporada en el club, pero luego le citó edad y lesiones. Sería una sorpresa verlo nuevamente en la Premier League y un cambio a otra competencia europea probablemente sería más probable».

