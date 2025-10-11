La salud de Michael Schumacher, lo último después de que se filtraran fotos y su disco duro

La salud de Michael Schumacher ha sido un misterio desde el terrible accidente de esquí que sufrió la leyenda de la Fórmula 1 en 2013, tras el cual no ha sido visto en público.

Michael Schumacher necesita atención las 24 horas después de su accidente que le cambió la vida

Ha pasado más de un año desde que el mundo reaccionó a las noticias sobre la leyenda de la Fórmula 1 Michael Schumacher, luego de que informes afirmaran que había hecho su primera aparición pública en más de una década.

Según los informes, Schumacher, que ahora tiene 56 años, fue visto en la boda de su hija Gina María en su villa familiar en Mallorca en septiembre pasado, lo que habría sido su primera aparición pública en 11 años.

Las publicaciones alemanas afirmaron que él estaba allí para presenciar la alegre ocasión, y se pidió a los invitados que dejaran sus teléfonos en la puerta para evitar que se tomaran fotografías no autorizadas de Schumacher.

Estos informes fueron posteriormente descartados como «noticias falsas» por personas cercanas a la familia Schumacher. Sin embargo, la locura que causó resumió no sólo el amor duradero por Schumacher en todo el mundo, sino también la intriga interminable en torno a su salud, que ha sido monitoreada de cerca por su círculo íntimo desde su accidente que cambió su vida hace 12 años.

En diciembre de 2013, el siete veces campeón del mundo de F1 sufrió graves lesiones en la cabeza mientras esquiaba en los Alpes franceses tras golpearse la cabeza con una roca, partiendo su casco por la mitad. Lo llevaron inmediatamente al hospital y lo colocaron en coma inducido médicamente durante varios meses antes de regresar a su casa familiar en el lago Lemán al año siguiente.

Desde el accidente, Schumacher ha estado bajo el cuidado constante de su esposa Corinna y un equipo de profesionales médicos. Las personas cercanas a él han mantenido en privado los detalles de su condición, solo unas pocas personas selectas han permitido visitarlo y no se han hecho públicas actualizaciones significativas sobre su salud.

A pesar de esto, se han realizado numerosos intentos para conocer mejor el estado de la leyenda de Ferrari, lo que llevó a que su familia se convirtiera en blanco de numerosos rumores, historias e impactantes intentos de chantaje en los años posteriores a su accidente. Para separar los hechos de la ficción, esto es lo que sabemos sobre la situación actual de Schumacher.

El estado de Schumacher se mantiene en secreto desde hace más de una década (Imagen: Getty)

Lo que sabemos sobre la condición de Schumacher

Recientemente ha habido informes que sugieren que la salud de Schumacher podría estar mejorando, más de una década después de su trágico accidente. Sin embargo, se cree que estos informes, como su presunta asistencia a la boda de su hija, son inexactos.

También se descubrió que era falsa la afirmación de que firmó un casco para la leyenda de las carreras Jackie Stewart para un evento benéfico a principios de este año. Más tarde se reveló que el casco fue firmado con la ayuda de Corinna.

Informes recientes de amigos cercanos indican que Schumacher permanece postrado en cama y sin poder comunicarse verbalmente. En junio, el ex entrenador de Schumacher en F1, Flavio Briatore, dijo con nostalgia: «Cuando cierro los ojos, lo veo sonriendo después de una victoria. Prefiero recordarlo así en lugar de simplemente acostado en la cama. Sin embargo, Corinna y yo hablamos a menudo».

A principios de este año, el locutor alemán Felix Gorner, otro amigo de Schumacher, reveló la desgarradora realidad de que la leyenda de la F1 «depende de sus cuidadores», y agregó: «Es una persona… que ya no puede expresarse a través del lenguaje. Es una situación muy triste».

«En realidad era un héroe, un héroe indestructible», continuó Gorner. ‘Sólo nos aferramos a la esperanza, a una pajita. Pero simplemente no le va bien, así que no lo volveremos a ver.

En 2023, los medios alemanes informaron que Schumacher recibió atención las 24 horas del día por parte de un equipo de hasta 15 personas. A principios de este año, un tribunal escuchó que estaba “parcialmente indefenso, necesitaba atención y visiblemente marcado” por sus heridas, y se filtraron imágenes que lo mostraban en una cama de hospital y en una silla de ruedas, y conectado a equipo médico.

Flavio Briatore ha hablado sobre Michael Schumacher (Imagen: Getty Images)

El disco duro perdido

La familia de Schumacher ha sido ferozmente protectora de su privacidad, lo que los llevó a ser objeto de un horrible complot de chantaje de £12 millones en el que tres hombres fueron condenados por el crimen en febrero de este año.

El portero de un club nocturno Yilmaz Tozturkan, de 53 años, ha sido encarcelado durante tres años tras amenazar a la familia Schumacher con demandas de 12 millones de libras esterlinas para evitar que filtre 900 fotografías personales, casi 600 vídeos y registros médicos confidenciales en la web oscura.

Markus Fritsche, también de 53 años, empleado de una empresa de seguridad encargada de proteger la casa familiar, se enfrentó a cargos de conspiración para robar fotografías y datos médicos de un ordenador antes de entregárselos a Tozturkan. Fritsche recibió una sentencia suspendida de dos años en el Tribunal de Distrito de Wuppertal, mientras que el hijo de Tozturkan, Daniel Lins, un experto en informática, recibió una sentencia suspendida de seis meses.

Tras la sentencia, el abogado de los Schumacher, Thilo Damm, confirmó la intención de la familia de apelar las sentencias, que consideró demasiado indulgentes para lo que calificó como la «traición máxima». «No estamos de acuerdo con todo lo que ha dicho el tribunal. Tengan la seguridad de que agotaremos todas las opciones legales disponibles», dijo Damm.

Sin embargo, es preocupante que el abogado también revelara que, a pesar de los exhaustivos registros en las casas de los acusados, seguía desaparecido un disco duro, por lo que aún era posible una nueva amenaza para Schumacher y su familia.

«No sabemos dónde está el disco duro que falta», dijo. «No tengo una bola de cristal, pero existe la posibilidad de que otra amenaza entre por la puerta trasera».

El círculo íntimo de Schumacher

La esposa de Schumacher, Corinna, ha prometido proteger su privacidad (Imagen: Getty)

Para mantener el secreto que rodea su condición, sólo a un grupo selecto de familiares y amigos de confianza se les ha permitido visitar a Schumacher y conocer los detalles privados de su situación desde su accidente. Un informe en The Telegraph citó a la ex esposa de Briatore, Elisabetta Gregoraci, diciendo: «Michael no habla, se comunica con los ojos», y agregó que «sólo tres personas pueden visitarlo y sé quiénes son».

Según los informes, las identidades de estos tres son las leyendas de Ferrari, Jean Todt y Ross Brawn, el jefe del equipo durante la época de Schumacher en los gigantes de las carreras. El ex piloto Gerhard Berger sería tercero.

El círculo de confianza de Schumacher también incluye a su manager Sabine Kehm, la periodista alemana que ha trabajado para la familia del ícono durante más de 25 años. Actualmente ella maneja sus asuntos comerciales y está al tanto de los detalles de su condición, que ha ayudado a proteger del escrutinio público.

En 2016, Kehm se comprometió a proteger la privacidad de Schumacher y emitió una declaración que decía: “La salud de Michael no es un asunto público y, por lo tanto, continuaremos sin hacer comentarios al respecto.

«Debemos proteger su esfera íntima. Legalmente y a largo plazo, cualquier declaración sobre su salud reduciría el tamaño de su esfera íntima».

En un documental de Netflix de 2021 sobre Schumacher, su esposa Corinna enfatizó la importancia de mantener en privado la condición de su marido. Ella explicó: ‘Estamos tratando de continuar como familia, como a Michael le gustaba y todavía le gusta. Y seguimos con nuestras vidas.

«Para mí es muy importante que pueda seguir disfrutando de su vida privada tanto como sea posible. Michael siempre nos ha protegido y ahora nosotros protegemos a Michael».