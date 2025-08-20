La respuesta de Ruben Amorim de seis palabras después de la derrota del Arsenal es un gran cuidado para el Manchester United

Man United no merecía perder en su primer partido de la Premier League contra el Arsenal, y no habrían perdido si no fuera por un error de Altay Bayindir

Amorim defendió a Bayindir después de la derrota del Arsenal

«Estoy feliz con los tres guardianes».

Para toda la positividad alrededor del Manchester United en este momento y el progreso que se ha realizado en el mercado de transferencias este verano, esas seis palabras de Ruben Amorim son suficientes para enviar escalofríos a los fanáticos del United.

United ha abordado su ataque contundente, tienen buenas opciones en defensa, quieren fortalecer su centro del campo y, sin embargo, todo no contará por nada si no tienen selección de guardianes confiables.

Tom Heaton no enojado sus posibilidades de agregar a sus tres actuaciones competitivas para United en la pretemporada. El experimentado Schotstopper parecía sólido contra Bournemouth en los Estados Unidos y fue impresionante en la segunda mitad del empate de United con Leeds en Estocolmo. Y sin embargo, con Andre Onana ausente, Altay Bayindir fue el hombre entre los palos el día de apertura contra el Arsenal.

Amorim trajo la sugerencia de que Heaton podría haber jugado para Bayindir después de su culpa en la derrota ante Mikel Arteta.

El internacional de Turquía revoloteó en un ángulo temprano, permitiendo que Riccardo Calafiori se fuera a casa desde corta distancia. No por primera vez en su carrera de United, Bayindir, la orden se realizó sobre su área y United se hizo para pagar el precio.

El Manchester Evening News Informó en mayo que United no dio prioridad este verano a la incorporación de un portero, y abordar su miseria en el centro del campo es más una prioridad en las últimas semanas de la ventana de transferencia.

Onana regresará el domingo para el viaje a Fulham. El internacional de Camerún ha pasado dos con temporadas tratadas con errores en Old Trafford, y sin embargo, con Amorim Clear de Bayindir como su guardián de segunda opción, la falta de competencia creíble para un jugador que no ha convencido en su tiempo en Old Trafford es un gran problema que continúa.

United no puede ser acusado porque se han centrado en una adición al centro del campo antes del día de la fecha límite el 1 de septiembre. Manuel Ugarte ha mostrado muy pocas señales de que está listo para anclar el mediocampo junto a Bruno Fernandes, y el Casemiro, de 33 años, ya no necesita lo que se necesita para dominar los juegos, incluso con una carga de trabajo reducida en ausencia de fútbol europeo.

Dicho esto, con un poco menos de catorce días para que la ventana de transferencia esté cerrada, todavía hay tiempo para que United fortalezca su departamento de portero y su centro del campo.

Si Amorim está contento con las opciones disponibles, parece haber pocas posibilidades de que se firme un nuevo guardián antes del 1 de septiembre.

Eso debería ser una gran preocupación para United.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.