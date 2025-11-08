La respuesta de Rubén Amorim al comentario de Cristiano Ronaldo es exactamente lo que necesitaba el Manchester United

El entrenador del Manchester United, Rubén Amorim, sabía que había un tema que seguramente surgiría cuando se enfrentara a los medios esta semana.

Cristiano Ronaldo expresó esta semana su opinión sobre el Manchester United y Rubén Amorim (Imagen: José Manuel Álvarez Rey/Getty Images)

“En mi opinión, tienen que reconstruir todo”, dijo Cristiano Ronaldo sobre el Manchester United.

No, la leyenda portuguesa no dio esa valoración esta semana cuando habló con Piers Morgan. La cita proviene de una entrevista de septiembre de 2024 con su excompañero Rio Ferdinand.

La verdad es que la opinión de Ronaldo sobre el United no ha cambiado mucho desde que juega en el club. Esto quedó claro cuando volvió a hablar con Morgan esta semana.

Al exdelantero del United se le pidió su opinión sobre el trabajo que está haciendo Rubén Amorim en Old Trafford. Él dijo: «Está haciendo todo lo posible. ¿Qué vas a hacer? ¿Milagros? Los milagros son imposibles».

“En Portugal decimos: ‘los milagros sólo existen en Fátima’, y él no va a hacer milagros”.

Ronaldo también afirmó que el United «no tiene estructura», y a Amorim se le preguntó sobre los comentarios de su compatriota durante su rueda de prensa previa al partido del fin de semana contra el Tottenham. El entrenador del United tiene la costumbre de ofrecer a los periodistas titulares sensacionalistas, pero en esta ocasión ha decidido no hacerlo.

Rubén Amorim atendió a los medios del Manchester United antes de la visita del sábado al Tottenham Hotspur (Imagen: Manchester United FC 2025)

“Por supuesto que lo sabe y tiene un gran impacto en todo lo que dice”, afirmó. ‘En lo que tenemos que centrarnos es en el futuro.

«Sabemos que como club hemos cometido muchos errores en el pasado y estamos tratando de cambiar eso. No nos centremos en lo que pasó».

«Centrémonos en lo que estamos haciendo ahora y lo estamos haciendo. Estamos cambiando muchas cosas en la estructura, la forma en que hacemos las cosas y queremos que se comporten los jugadores. Estamos haciendo eso y estamos mejorando, así que sigamos adelante y olvidemos el pasado».

Si el United no hubiera estado invicto durante cuatro partidos antes de que se emitiera la entrevista de Ronaldo, Amorim tal vez no habría podido hablar con tanta fuerza. La verdad es que el United está demostrando que es un equipo diferente esta temporada.

Por supuesto, todavía queda un largo camino por recorrer, pero hay suficientes signos de progreso y suficiente optimismo en el club en este momento como para que Amorim no tenga que sentir que está constantemente luchando contra expertos y ex jugadores. Se están logrando avances y eso es todo en lo que necesita concentrarse.

Cuando los comentarios provienen de Ronaldo, tienen mucho peso y la leyenda portuguesa lo sabe. Pero el United parece ir en la dirección correcta con Amorim y, aunque puede que no haga milagros, el club y los aficionados están dispuestos a respaldarlo.

Amorim tiene razón al dejar que su equipo hable en el campo.