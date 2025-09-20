La respuesta de Ruben Amorim a Alejandro Garnacho, la pregunta lo dijo todo, solo hay una persona que lo culpará por el Manchester United

Alejandro Garnacho regresa a Old Trafford menos de un mes esta noche después de haber dejado a Man United para Chelsea en un contrato de £ 40 millones.

La final de la Europa League fue la última actuación de Garnacho para United

El hermano de Alejandro Garnacho estaba en la caja de los directores de Old Trafford y se echó a llorar cuando su hermano o hermana cruzó la línea blanca para su debut en el Manchester United contra el Chelsea en abril de 2022. No se derramaron lágrimas sobre la partida de Garnachos a Chelsea.

Garnacho y su novia, Eva García, hicieron varios viajes a Londres la temporada pasada. Uno de los agentes de Garnacho, Enrique de Lucas, jugó para Chelsea y Lucas y Carlos Cambbeiro en Stamford Bridge en enero.

Algunos han especulado que la señorita García podría regresar a Inglaterra ahora que Garnacho se mudó a la capital. Es una transferencia para la que se calentó para la ventana de invierno.

Su última participación como jugador unido en Hong Kong, Garnacho, fue hosco y despectivo para la gira después de la temporada. Cumplió la obligación de encuentro y greet posterior al partido en el estadio de Hong Kong, pero Garnacho nunca se sonrió por los selfies.

Parecía más feliz de alejarse del club y disfruta de la atención de un paparazzo en Hale en julio. En Carrington estaba Garnacho Persona non grataaunque no el único como miembro del equipo de cinco miembros.

Aunque Garnacho estuvo en la Academia Unida desde los 16 años, nunca parecía ser un hombre de un club después de llegar de Madrid. Su asociación con el club finalmente duró menos de cinco años turbulentos, comenzando con un período de cuarentena debido a la pandemie Covid-19. Garnacho volvió a aislar en sus últimos meses en el club.

Garnacho dejó su Cheshire Huishuis a principios de año, pero aún se transmitió por el alquiler mientras vivía en alojamiento con olfato. United quería enfatizar el momento en que el cambio en casa de Garnacho no estaba relacionado con una transferencia futura y que sus padres y su hermano habían regresado a España.

Otro paso fue inevitable cuando Garnacho fue omitido de la final de la Europa League que comenzó Xi. Debería haberlo visto venir. Ruben Amorim usó el partido del viernes por la noche para Chelsea como un ensayo de vestidos, con Mason Mount comenzando y Garnacho en el sofá.

Garnacho no ingenuo nada al respecto. Se blanqueó el cabello para la obra maestra en Bilbao. En el estadio de San Mames, un Tuikille Garnacho fue el único jugador del United en el campo cuando se anunciaron los equipos. Se distrajo al ponerse al día con el ex compañero de equipo Sergio Reguilon.

En menos de un año, el estado de Garnacho fue relegado de inviolable a no dependiente. Durante una conferencia de prensa durante la gira después de la temporada, Amorim comenzó a reír cuando se le preguntó a Amad si esperaba que Garnacho pudiera quedarse de alguna manera. El tinte fue arrojado para la rubia blanqueada.

Amorim le dio a Garnacho corta atlrización después de la Liga Final de Europa

«Garnacho no es nuestro jugador», dijo Amorim Friday. «Estoy muy contento con Mason y (Matheus) Cunha regresa. El resto tienes que hablar con el gerente del Chelsea».

Cuando fue impreso en Garnacho en la segunda parte, Amorim comenzó a reír de nuevo. « Chicos, no estoy preocupado por eso. Solo quiero ganar juegos. No me importa quién juegue para el oponente, lo que la gente eventualmente dirá si el otro jugador comienza a jugar bien. Son buenos jugadores y jugarán bien cuando las cosas sucedan.

«Solo tengo como objetivo ganar el juego. Esa es mi única preocupación».

La final de la Copa Juvenil FA de 2022 fue una de las noches más famosas de Garnacho en Old Trafford. Una audiencia récord de 67,492 para la competencia estuvo presente para el primer triunfo de United en la competencia en 11 años.

Garnacho: No es escasez de confianza

Cristiano Ronaldo registró un mensaje motivador para el equipo que se jugó en el vestuario antes del patada. Garnacho, quien elimina a Ronaldo y simula sus celebraciones, anotó dos veces en la victoria 3-1.

Mientras que los jugadores de United se turnaban para posar con el trofeo, Garnacho cubrió la bandera de Argentina a su alrededor y hubo la primera representación de «Viva Garnacho» del extremo de Stretford. Garnacho ofreció un aplauso fugaz y se ofreció una sonrisa rápida en medio de la adoración espontánea.

Nunca se sorprendió por la exageración o los requisitos. Garnacho se inmortalizó en el Jimto Jugador Jimmy Murphy del año -Plaquette en Carrington y diagonalmente a la camisa número siete después de su primera temporada. Fue a montar, también maldecido por la canción. Garnacho recibió un siete en su nuevo número de equipo mejorado de 17.

Garnacho recibió el número 17 en 2023

Sin él, United todavía estaría en 12 tazas FA. Garnacho fue digno del Premio al Jugador del Año Sir Matt Busby en 2023-24, una campaña que pasó incansablemente sin colapsar. Jugó 50 veces y comenzó en 38. Garnacho ha estado libre de lesiones desde marzo de 2023, una pieza notable para un jugador de ala que es un imán para los hombres de hacha.

Su actuación contra el Liverpool en esos cuartos de final durante los siglos no fue uno de los mejores de Garnacho, pero jugó un papel crucial en los cuatro goles. Garnacho había logrado una lesión en los isquiotibiales en los días previos al sorteo y jugó en la epopeya durante más de dos horas, se derrumbó en delirante cuando Amad envió el balón a Caoimhin Kelleher.

En contraste con otros jugadores de ala, Garnacho nunca se ha escondido. Siempre exigió el balón y tenía una velocidad de trabajo que recuerda a David Beckham. Considere el regreso del tiempo adicional contra Brentford en octubre de 2023, un partido que pudo haberse salvado de la bolsa de la bolsa de la bolsa. Es el cambio de juego Garnacho quien cambia la regla del nombre antes de distraer el balón para que Scott McTominay finalmente sea el mismo.

Garnacho celebra el regreso de United contra Brentford

La respuesta inmediata de Garnacho es correr en su propia mitad. Hay tiempo para un ganador. Es esa actitud y esos recuerdos los que están haciendo su corto tiempo en el primer equipo de United (todo su debut fue hace menos de tres años) muy lamentable. Fue un regreso a los Wingers United de antaño, pero también un extremo moderno

Tal vez había demasiado, demasiado joven. La pala de Garnacho, cerca de Everton y la celebración contra West Ham United, fue fundamental para el guión para el tráiler de Adidas Originals en el frente de Barry Keoghan para lanzar el año pasado White.

Al igual que Marcus Rashford para él, Garnacho no apreció su nariz fuera de la articulación por un nuevo gerente. Diez Hag Las Garnacho de Riot actúan varias veces durante algunas alertas de tiempo lento durante su primera gira de pretemporada y una reacción pasiva agresiva en las redes sociales. Pero la dinámica cambió irrevocablemente bajo amorim.

Amorim aconseja a Garnacho durante su primer juego que estuvo a cargo

El jugador y el gerente intentaron que funcionara después de que Garnacho y Rashford fueron abandonados del equipo el año pasado para el Derby de Manchester. Amorim pensó que Garnacho estaba desatento cuando le dio instrucciones en Viktoria PLZen tres días antes. Rashford nunca volvió a jugar para United. Garnacho regresó al equipo y cuatro días después de vuelta en el campo en Tottenham.

Mientras que los compañeros de equipo estaban cansados ​​del drama de Rashford, estaban más invertidos en el Garnacho más joven. Bruno Fernandes llevó a Garnacho debajo de sus alas, pero también estaba preparado para cortar alas de Garnachos. Lo descargó sobre el gol ganador de Chelsea en mayo.

El Arsenal, Tottenham y el Atlético de Madrid se retiraron a posibles movimientos para Garnacho después de realizar la debida diligencia. Una de sus versiones más exitosas para United fue en Chelsea, eclipsada por su extraordinaria implosión de tiempo de parada de 3-2 a 4-3 en abril de 2024.

Garnacho anotó dos veces en Chelsea en abril de 2024 (Imagen: 2024 Manchester United FC)

Chelsea Garnacho obtuvo barato por £ 40 millones. United trató de representar la transferencia como positivo de que Garnacho fue la tercera venta más alta del club. Se fue por £ 2.5 millones más que Omari Hutchinson, el ex extremo de Ipswich, que se convirtió en miembro de Nottingham Forest.

United pasa por un cambio de identidad, el más rentable con la ausencia de jugadores de ala pura en su XI Start. Amorim ha visto a Garnacho, Rashford, Antony y Jadon Sancho. Garnacho es el único que se puede extrañar, aunque su actitud antagónica debería asegurar un poco de enojo en Old Trafford el sábado.

La Academia Unida está rápidamente en la espalda cuando hay un avance del primer equipo, pero son sorprendentes debido a su ausencia cuando surgen problemas con un graduado. Garnacho, Rashford y, más serio, Mason Greenwood han causado una pelea en United. Las fuentes del club admitieron que el brote de Garnacho, Broer, Roberto, era un problema.

Garnacho se está preparando para hacer su debut en el United bajo Ralf Rangnick

Las violaciones de Garnacho fueron las más frívolas, pero United debe tener que tomar la tendencia de los niños de los carteles de la academia que desarrollan un sentimiento de justicia hinchado antes de que cumplan 21 años.

En Kuala Lumpur, en mayo, la medianoche y el lana del horizonte el negro amenazó. Garnacho vino del vestuario con algunos tonos y caminó por la zona mixta sin romper su pase.

Amorim estaba frente al entrenador del equipo. Garnacho retiró las gafas de sol antes de que él lo pisara. No habría escondido lágrimas sobre su salida que se acerca.

Lo quería.