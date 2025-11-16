La respuesta de Roy Keane llevó a Peter Crouch a vender su superdeportivo Aston Martin con una pérdida de £25.000.

La propiedad de Peter Crouch de un superdeportivo Aston Martin duró apenas unos días después de que la descarada respuesta de Roy Keane impulsó a la ex estrella del Liverpool a vender el vehículo.

Una mirada estoica de Roy Keane impactó bastante a Peter Crouch (Imagen: Getty Images)

Peter Crouch ha revelado cómo la mirada fulminante de Roy Keane le obligó a vender su Aston Martin, sin que el irlandés le dirigiera una sola palabra.

El ex delantero se pasó al superdeportivo en 2005 tras su traspaso de £ 7 millones al Liverpool, actual campeón de la Liga de Campeones, procedente del Southampton. Ese mismo año, Crouch hizo su debut en Inglaterra, y el ex líder decidió regalarse una motocicleta de lujo para conmemorar su nuevo éxito futbolístico con solo 24 años.

Sin embargo, su propiedad del Aston Martin resultó notablemente breve ya que descargó el auto a los pocos días de comprarlo, luego de un encuentro fugaz con el ícono del Manchester United en un semáforo.

En su podcast The Therapy Crouch, que presenta junto a su esposa Abbey Clancy, el experto confesó que una mirada penetrante de Keane fue suficiente para tirar el coche.

Dijo: «Compré un Aston Martin cuando jugaba un poco para el Liverpool. Entré en el equipo de Inglaterra y pensé, sí, lo logré, voy a conseguir un Aston Martin, me lo merezco. Pero sabía que tenía buen aspecto. Y luego estaba conduciendo y recuerdo haber visto a Roy Keane en el semáforo».

Una mirada especial de Roy Keane hizo que Peter Crouch vendiera su superdeportivo Aston Martin (Imagen: YouTube/The Therapy Crouch)

«Simplemente me miró como un anuncio. Yo tenía el brazo extendido, los contenedores puestos, escuchando un garaje. Y él simplemente me miró como un pedazo de mierda. Y yo, literalmente, con esa mirada, vendí el auto esa semana.

«Era uno de los coches más bonitos de todos los tiempos, pero acababa de empezar bien porque era demasiado». Para complicar aún más las cosas, Crouch reveló que a pesar de tener el vehículo en su poder solo durante unos días, sufrió una asombrosa pérdida de £25,000 en la transacción.

“Nunca me he sentido más pequeño en mi vida”, dijo en 2020 al hablar de la reacción de Keane. «Ni siquiera me saludó con la mano, ni asintió apreciativamente ni nada, simplemente se fue. Me miré en el espejo y pensé: ‘No, has perdido la cabeza’. Vendí el auto esa semana y debí haber recibido un golpe de £ 25,000».

El exdelantero inglés compró el coche el mismo año en el que fichó por el Liverpool por 7 millones de libras. (Imagen: Ross Kinnaird/Getty Images)

Clancy, quien ha estado casada con Crouch desde 2011 y comparte cuatro hijos con él, respondió a la historia y agregó: «No eres una persona llamativa que esté realmente obsesionada con los autos. Mi auto favorito que Pete me compró, un Mercedes convertible vintage de 1986 para mi cumpleaños número 30. Entonces me amabas».

Hace veinte años puede que haya sido un verano excelente para Crouch, pero tuvo un comienzo lento en su carrera en Anfield. Al exdelantero le tomó 19 partidos marcar su primer gol con los Rojos, aunque finalmente se convirtió en una figura querida en Merseyside, ya que acumuló 42 goles y 23 asistencias en 135 apariciones para el club.