La respuesta de Pep Guardiola a la sustitución de Phil Foden dijo todo para Man City

Ven a la meta, quédate frente al centro del campo que Manchester City envió a la siguiente ronda de la Copa Carabao. Pep Guardiola realizó nueve cambios desde el domingo antes de su viaje a Huddersfield, pero fue Phil Foden, comenzó su cuarto juego en 11 días, quien se desempeñó y asumió la responsabilidad en una victoria por 2-0.

El objetivo de la primera mitad para darle a City el papel principal fue un libro de texto, el intercambio de pases fuera del área con debutante Divine Mukasa antes de sacar la pelota de sus pies y disparar el balón en la esquina más lejana. Pero City estará aún más entusiasmado con el deseo y la energía que Foden demostró que se empujó a su límite para marcar la diferencia para el equipo.

La temporada pasada fue terrible para el joven de 25 años. Lo gastaron mental y físicamente en la parte posterior de su increíble campaña de 2023/24 y terminó el año como periférico para los planes de Guardiola cuando la comenzó.

Incluso en el verano, la frescura en la Copa Mundial de Clubes fue seguida por más paliza, solo 15 minutos de juego en los primeros tres juegos, y ningún lugar en el equipo de Thomas Tuchel para los partidos de Inglaterra a principios de este mes. Foden todavía parecía mucho lo mejor.

Todavía no está allí, y esto fue solo Huddersfield en la liga en el que estaba en contra, pero era una versión dominante. Desde el primer minuto hasta el 76, cuando finalmente tuvo un descanso para respirar, estaba en el medio del campo, ya sea que la pelota exigió o demasiado rápido entre las cajas.

Ayudó a darle a la ciudad un beneficio temprano, pero fue central para mantener. Nadie en el campo hizo pasos más importantes o completó más dribbles.

Huddersfield amenazó un regreso en la segunda mitad, pero James Trafford, uno de los seis jugadores de la Academia de la Ciudad en el XI, no rescató. Después de las comparaciones de José Mourinho en el Arsenal el domingo, el equipo de Guardiola disfrutó del 75 por ciento para apenas darle una patada a los Terriers.

No es que City haya hecho lo suficiente con su posesión, con la segunda mitad de Nicholls de la animada Mukasa, Nico O’Reilly y Oscar Bobb sus únicas otras oportunidades reales. Pero después de una semana debilitante que exigió su peaje en el equipo, City estará feliz de mantener su impulso.

En el futuro, Foden se ve realmente positivo. Le costó el año pasado hasta el día del boxeo jugar cuatro juegos seguidos el año pasado y ahora lo ha logrado en el séptimo juego de esta temporada.

El creador de juegos recientemente habló sobre la inclusión de la capa de Kevin de Bruyne en el club, pero Guardiola se conformará con esta versión de Foden que puede toparse con el suelo y, al mismo tiempo, contribuir a objetivos decisivos antes de que todos lo hagan unos días después.

Su última acción en el campo fue encontrar a Savinho en silencio en la caja para romper el segundo gol en el juego y permitir la ciudad durante los últimos 15 minutos. Incluso cuando surgió su canción, Guardiola no lo dejó entrar en su silla sin una charla exuberante en el refugio.

El gerente parecía encantado y si Foden puede quedarse en esta ciudad de ritmo, esta temporada puede comenzar a pensar en la distancia.

