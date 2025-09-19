La respuesta de Marcus Rashford a Man United Stars habla mucho después de la heroicidad de la Liga de Campeones

El graduado Marcus Rashford de Manchester United Academy disfrutó de una de las mejores versiones de su carrera en su primer inicio de la Liga de Campeones para Barcelona.

Marcus Rashford disfrutó de una noche perfecta para Barcelona en St James ‘Park. (Imagen: X/Fútbol en TNT Sport)

Marcus Rashford dejó en claro que sus ex compañeros de equipo en el Manchester United no están lejos de sus pensamientos después de su clase magistral de la Liga de Campeones.

La perspectiva de la Academia Unida recibió su primer comienzo en Europa para Barcelona contra Newcastle United. Después de una difícil primera mitad, Rashford explotó en el reinicio con un soporte espectacular en el parque de St James.

Abrió su informe para los catalanes con un encabezado exuberante, antes de disparar en un esfuerzo de 25 años, que resultó ser el objetivo vital frente a la película de Hansi. Sus antiguos compañeros de equipo del United, Bruno Fernandes y Jadon Sancho, no perdieron el tiempo colocando su admiración por el internacional inglés.

Ambos jugadores registraron su objetivo en sus teléfonos y los subieron a sus historias de Instagram, con emojis desconcertados que cubrieron su huelga. Rashford demostró que ambos jugadores no estaban lejos de sus pensamientos al reiniciar sus historias de Instagram a sus 20.6 millones de seguidores poco después del último silbato.

El internacional de Inglaterra, ahora de 27 años, fue congelado por el entrenador en jefe del United Ruben Amorim, quien firmó un período de préstamo a Aston Villa en enero pasado y la reubicación temporal, con la opción de comprar a Barcelona. También ha demostrado que Rashford Fernandes todavía considera un aliado de Old Trafford.

El capitán unido ha sido un fiel servidor de Amorim, quien es el que tal vez terminó la carrera de Rashford en Old Trafford para siempre. Mientras tanto, la decisión de Rashford de volver a posponer la historia de Instagram de Sancho, que todavía muestra solidaridad con el jugador de ala.

Rashford con Fernandes y Sancho durante su tiempo juntos en Man Utd. (Imagen: 2023 Manchester United FC)

Aunque fue Erik Ten -Hag quien decidió enviar a Sancho en préstamo al Chelsea el verano pasado, Amorim no trató de integrar al antiguo Borussia Dortmund Vooruit en sus planes a su regreso. Sancho también se limitó rápidamente al ‘Escuadrón de bombas’ con Antony y Alejandro Garnacho, antes de asegurar un movimiento de préstamos a Aston Villa.

Después del juego, Rashford admitió que no podría estar más feliz bajo el emocionante equipo de Barcelona de Hansi Flick. Él dijo: «Va bien, aprendiendo mucho, es una nueva forma de fútbol, ​​pero todos lo disfruto, y creo que me hace un mejor jugador.

«Así que eso es lo que estoy aquí para hacer, estoy aquí para ayudar al equipo a ganar, pero mejorar y ser lo mejor que pueda.

«Siempre he sido un gran admirador de Barcelona, ​​vieron a la gente de mi edad cuando éramos más jóvenes, un gran fútbol, ​​grandes jugadores y queremos ganar lo más posible».

Rashford fue nombrado jugador del partido para su exhibición contra Newcastle. (Imagen: 2025 UEFA)

Cuando se le pidió que explicara su emocionante segundo objetivo, Rashford agregó: «Era una fracción de un segundo, vi [saw] El poste lejano, pensé que recibiría una oportunidad.

«Si dejas el objetivo, es difícil generar el poder para mantenerlo bajo, pensé que lo intentó alto y sabía que cuando lo atrapé, se necesitaría algo para que el» guardián se detuviera. «

La exhibición de Rashford contra Newcastle siguió su actuación en la reciente demolición de 6-0 de Barcelona de Valencia, donde hizo de Raphinha una buena asistencia para anotar. Ahora verá la próxima colisión de los catalanes contra Getafe el domingo 21 de septiembre (8 p.m.).